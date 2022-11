ലോകകപ്പ് ബ്രസീൽ ഉയർത്തുമെന്ന് മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഫുട്ബോൾ ലോകകപ്പ് ബ്രസീൽ ഉയർത്തുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ. ഭർത്താവ് സച്ചിൻദേവ് എംഎൽഎ ബ്രസീൽ ആരാധകനാണെന്നും മേയർ പറഞ്ഞു.

തിരുവനന്തപുരം ചിത്തിര തിരുനാൾ പാർക്കിൽ സർക്കാരിന്റെ ലഹരിക്കെതിരായ ഗോൾ ചലഞ്ചും ഫുട്ബോൾ മത്സരങ്ങളുടെ തത്സമയത്തിനുള്ള സ്ക്രീനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മേയർ.

