കോഴിക്കോട് ∙ മലബാർ പര്യടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശശി തരൂർ എംപിക്ക് അപ്രഖ്യാപിത വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയത് ആരെന്നറിയാമെന്നു കെ.മുരളീധരൻ എംപി. മുഖ്യമന്ത്രി കുപ്പായം തയ്‌ച്ചുവച്ച ചിലർക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടെന്നും പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമായതിനാല്‍ പുറത്തുപറയാന്‍ കഴിയില്ലെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. തരൂരിനെ വിലക്കിയതിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടോയെന്ന ചോദ്യത്തിന് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആലോചനയും ഉണ്ടെന്നും, മര്യാദയ്ക്ക് അല്ലാതെയുള്ള എല്ലാ ആലോചനകളും ഗൂഢാലോചനയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഔദ്യോഗികമായി പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചു നടത്തിയ പരിപാടിയാണ് ഇത്. ശശി തരൂരിന്റെ മലബാർ പര്യടനം വിഭാഗീയ പ്രവർത്തനമല്ല. സംഘപരിവാറിന് എതിരെയുള്ള പോരാട്ടമാണ്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ.സുധാകരൻ തരൂരിന് വിലക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിൽ കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്റേതാണ് അവസാന വാക്ക്. പരിപാടി മാറ്റിയതിൽ യൂത്ത്‌കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താനില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തേണ്ട കാര്യമില്ല. തരൂരിന്റെ മലബാർ പര്യടനം കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

തരൂരിനെ മാറ്റിനിർത്തിയുള്ള രാഷ്ട്രീയം കേരളത്തിൽ നടക്കില്ലെന്നു ഞായറാഴ്‌ച കെ.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. കഴിവുള്ളവരുടെ കഴിവ് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. തരൂർ കോൺഗ്രസിന്റെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ്. പാരപണിയാൻ പലരും നോക്കുമെന്നും മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു. തരൂരിന്റെ സേവനം പാർട്ടി വിനിയോഗിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടി മാറ്റിയത് വിവാദമാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മൂന്നു മാസം മുൻപ് തരൂർ ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തതാണ്. അന്ന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ പ്രധാന നേതാക്കളെ കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. അതിനെ വേറൊരു കണ്ണുകൊണ്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് പങ്കെടുക്കാമെന്നും അതിന്റെ പേരിൽ ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും മുരളി പറഞ്ഞു.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പിന്മാറിയതിനുപിന്നിൽ ആരാണെന്നു കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എം.കെ.രാഘവൻ എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കെപിസിസി അന്വേഷണ കമ്മിഷനെ നിയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിവേദികളിൽ കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയും. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടു സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖർഗെ എന്നിവർക്കു പരാതി നൽകും. ആളുകളെ വിളിച്ചുവരുത്തി അപമാനിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയം നമുക്ക് ചേരില്ലെന്നും രാഘവൻ പറഞ്ഞു. രാഘവന്റെ ആവശ്യം ന്യായമാണെന്ന് ശശി തരൂരും പ്രതികരിച്ചു.

English Summary: K Muraleedharan slams some of the top leaders over ban of Shashi Tharoor