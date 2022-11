മംഗളൂരു സ്ഫോടനം: ‘ഐഎസ് മാതൃകയില്‍ ബോംബ് പിടിച്ച് ഷാരിക്ക് ഫോട്ടോ എടുത്തു’

മംഗളൂരു ∙ സ്ഫോടനക്കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ഷാരിക്കിന് ഐഎസ് ബന്ധം സംശയിക്കുന്നതായി പൊലീസ്. സ്ഫോടനത്തിന് മുന്‍പ് ഷാരിക്ക് ഐഎസ് മാതൃകയില്‍ ബോംബ് പിടിച്ച് ഫോട്ടോയെടുത്തു. ഇയാൾ സിം എടുത്തത് കോയമ്പത്തൂരില്‍ നിന്നാണ്. ഷാരിക്ക് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതികളെ സഹായിച്ച മൂന്നുപേര്‍ അറസ്റ്റിലായെന്നും അന്വേഷണ സംഘം അറിയിച്ചു.

English summary: Mangaluru blast case: Police suspect IS connection to the main accused