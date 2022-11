ഹൈദരാബാദ്∙ തന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തെ രസകരമായ സംഭവം പങ്കുവച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽഗാന്ധി. ചെറുപ്പത്തിൽ അമ്മ സോണിയ ഗാന്ധിയോട് താൻ സുന്ദരനാണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ‘ശരാശരി മാത്ര’മെന്നാണ് ഉത്തരം നൽകിയതെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കിടെ സംദിഷ് ഭാട്ടിയ എന്ന യൂട്യൂബർ രാഹുൽ ഗാന്ധി സുന്ദരനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ‌ഇക്കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

‘ഞാൻ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ, 'അമ്മേ, ഞാൻ സുന്ദരനാണോ?' എന്ന് ചോദിച്ചു. അമ്മ എന്നെ നോക്കി പറഞ്ഞു, 'അല്ല, നീ തികച്ചും ശരാശരിയാണ്' എന്ന്. എന്റെ അമ്മ അങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ ഏത് സ്ഥാനത്താണ് എന്ന് അവർ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരും. എന്റെ അച്ഛനും... എന്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ അങ്ങനെയാണ്.’–രാഹുൽ പറഞ്ഞു.

‘യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ധരിക്കാനുള്ള ഷൂസ് ഞാൻ വാങ്ങാറുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അമ്മയും സഹോദരിയും അയച്ചു തരും. എന്റെ ചില രാഷ്ട്രീയ സുഹൃത്തുക്കളും എനിക്ക് ഷൂ സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.’–രാഹുൽ പറഞ്ഞു. ബിജെപിയിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും ഷൂസ് അയക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവർ തനിക്ക് നേരെ അത് എറിയുന്നുവെന്നാണ് രാഹുലിന്റെ മറുപടി. അവരെ എപ്പോഴെങ്കിലും തിരികെ എറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

