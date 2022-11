കുഫോസ് മുന്‍ വിസി കെ.റിജി ജോണിന്റെ അപ്പീല്‍ സുപ്രീംകോടതി പരിഗണിക്കും

ന്യൂഡൽഹി ∙ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെത്തുടര്‍ന്ന് പുറത്തായ കുഫോസ് മുന്‍ വിസി കെ.റിജി ജോണ്‍ നല്‍കിയ അപ്പീല്‍ സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലകള്‍ക്ക് യുജിസി ചട്ടം ബാധകമല്ലെന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുക്കാതെയാണ് ഹൈക്കോടതി വിധിയെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് റിജി ജോണിന്‍റെ ഹര്‍ജി.

2018ലെ യുജിസി ചട്ടപ്രകാരം രൂപീകരിക്കാത്ത സേർച് കമ്മിറ്റിയാണ് റിജി ജോണിനെ വിസിയായി നിയമിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഹൈക്കോടതി നിയമനം റദ്ദാക്കിയത്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ്, ജസ്റ്റിസ് ഹിമ കോഹ്‌ലി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് റിജി ജോണിന്‍റെ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുക.

English summary: The Supreme Court will consider the appeal of former Kufos VC K. Rigi John today