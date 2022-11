‘അടിക്കണക്കിന് കട്ടൗട്ട്, ടീഷർട്ട്, വാടിക്കരിഞ്ഞ് മെസ്സിപ്പട’: വൈറലായി മലയാളിയുടെ പ്രവചനം

കോട്ടയം∙ ‘മരുഭൂമിയിലെ നട്ടുച്ച നേരം, ഖത്തർ സമയം ഒന്നര. അറേബ്യൻ ചൂടിൽ വിരിഞ്ഞ സൗദി അറേബ്യ, വെയിലത്ത്‌ വാടിക്കരിഞ്ഞു പോയ മെസ്സിപ്പട. ലോകകപ്പിൽ ഏഷ്യൻ ഗർജനം. അർജന്റീനയെ കരിച്ചു പുകയിച്ചു കളഞ്ഞു സൗദി പടയാളികൾ. ദൈവത്തിന്റെ പോരാളികൾ തോറ്റുകൊണ്ടേ തുടങ്ങാറുള്ളൂ. എന്തൊക്കെ മേളമായിരുന്നു... അടിക്കണക്കിന് കട്ടൗട്ട്, ടീഷർട്ട്, ബാനർ.. അടി െകാണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ. ഒടുവിൽ‌ പടക്കകട ഗുദാ ഹവാ..’– അങ്ങനെ തലങ്ങും വിലങ്ങും കമന്റും ട്രോളും പോസ്റ്റുമിട്ട് ആഘോഷിക്കുകയാണ് അർജന്റീനയുടെ എതിരാളികൾ.

നേരിട്ടു കളി കാണാൻ പോയ ഷാഫി പറമ്പിലിനെയും ടീമിനെയും കേരളത്തിലിരുന്ന് വി.ടി.ബൽറാമും നൈസായി ട്രോളി. ‘എന്നാലും നുമ്മ 'അര' തന്നെയാണ് ഭായ്..’ എന്നാണ് ഷാഫിയുടെ മറുപടി. കൂട്ടത്തിൽ, മത്സരത്തിന്റെ 7 മണിക്കൂർ മുൻപ് ഒരു മലയാളി നടത്തിയ പ്രവചനവും വൈറലാകുകയാണ്. ഗോളെണ്ണം അടക്കം എല്ലാം കൃത്യമായാണ് മധു മണക്കാട്ടില്‍ എന്നയാൾ കുറിച്ചത്. ‘ഈ വേൾഡ് കപ്പിലെ ആദ്യത്തെ അട്ടിമറി ഇന്ന് സംഭവിക്കും.. Mark my words... സൗദി അറേബ്യ VS അർജന്റീന, My prediction 2 - 1.. സൗദി അറേബ്യ ജയിക്കും. മെസ്സി നനഞ്ഞ പടക്കമാകും..’ - ഇതുകണ്ട് പരിഹസിച്ചവർ മത്സരശേഷം ഒരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്: ‘ജ്യോത്സ്യൻ ആണോ?’

ഇതിഹാസ താരം ലയണൽ മെസ്സിയുടെ കരിയറിന് പൂർണത നൽകാൻ ഒരു കിരീടം എന്ന ലക്ഷ്യവുമായെത്തിയ അർജന്റീനയുടെ കണ്ണീർ വീഴ്ത്തിയാണു ഖത്തർ ലോകകപ്പിലെ ആദ്യ അട്ടിമറി സൗദി അറേബ്യയുടെ പേരിലായത്. അർജന്റീനയുടെ തേരോട്ടം കാണാൻ കാത്തുകാത്തിരുന്ന ആരാധക ലക്ഷങ്ങളെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തി, ലുസെയ്ൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ സൗദി അറേബ്യ ഐതിഹാസിക വിജയം കൈവരിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യ പകുതിയിൽ ലയണൽ മെസ്സി നേടിയ പെനൽറ്റി ഗോളിൽ പിന്നിലായിരുന്ന സൗദി, രണ്ടാം പകുതിയുടെ തുടക്കത്തിൽത്തന്നെ അഞ്ച് മിനിറ്റിനിടെ രണ്ടു ഗോൾ തിരിച്ചടിച്ചാണ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയത്.

