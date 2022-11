അരിക്കുളത്ത് ജപ്തി ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് വയോധികൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

അരിക്കുളം: ജപ്തി ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് കാരയാട് സ്വദേശിയായ വയോധികൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. താപ്പള്ളിതാഴ കെ.കെ വേലായുധൻ (64) ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവം.

കൊയിലാണ്ടി കാർഷിക വികസന ബേങ്കിൽ നിന്ന് വേലായുധൻ ലോൺ എടുത്തിരുന്നു. തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനെ തുടർന്ന് ബേങ്കിൽ നിന്ന് ജപ്തി നോട്ടീസ് വന്നിരുന്നു. ഇക്കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീട്ടിൽ വന്ന് പോയതിന് പുറകെ വേലായുധൻ വീടിനടുത്തുള്ള മരത്തിൽ തൂങ്ങിമരിക്കുകായിരുന്നു.

നാട്ടുകാർ വിവരം അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്‌ റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിന് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകും.

ഭാര്യ: അജിത. മക്കൾ: വിജിത്ത്, ഷിജിത്ത്.

English summary: Following the threat of confiscation old man committed suicide in Arikulam