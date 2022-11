മേയർക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം; ഡയസില്‍ കിടന്ന് പ്രതിപക്ഷം; ബലപ്രയോഗം

തിരുവനന്തപുരം. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ കൗണ്‍സില്‍ ഹാളില്‍ പ്രതിപക്ഷ പ്രതിഷേധം. മേയറുടെ ഡയസില്‍ കിടന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച അംഗങ്ങളെ പൊലീസ് ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കി. തുടര്‍ന്ന് മേയറെത്തി കൗണ്‍സില്‍ യോഗ നടപടികള്‍ തുടങ്ങി. അതേസമയം കൗൺസിൽ ഹാളില്‍ ഇപ്പോഴും അംഗങ്ങള്‍ കിടന്ന് പ്രതിഷേധിക്കുന്നുണ്ട്. അഴിമതി മേയര്‍ ഗോ ബാക്ക് എന്ന ബാനറും അംഗങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തി.

English summary: Protest against the mayor,Opposition protest at Thiruvananthapuram Municipal Council Hall