വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമാണ പ്രദേശത്തേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ തടയില്ല: സമരസമിതിയുടെ ഉറപ്പ്

കൊച്ചി ∙ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖ നിർമാണ പദ്ധതി പ്രദേശത്തേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ തടയില്ലെന്നു ഹൈക്കോടതിയിൽ സമരസമിതിയുടെ ഉറപ്പ്. തുറമുഖ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു പൊലീസ് സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവു നടപ്പാക്കാത്തതിനെതിരെ അദാനി ഗ്രൂപ്പും നിർമാണ കരാർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പനിയും സമർപ്പിച്ച കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു ഹൈക്കോടതി.

വെള്ളിയാഴ്ച പദ്ധതി പ്രദേശത്തേക്ക് നിർമാണ സാമഗ്രികളുമായുള്ള വാഹനങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ ഈ വാഹനങ്ങൾ തടയില്ലെന്ന സമരക്കാരുടെ ഉറപ്പ് ഹൈക്കോടതി രേഖപ്പെടുത്തി. സമരത്തിന്റെ കാരണങ്ങളും മറ്റും കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജികളിന്മേൽ പരിശോധിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു ജസ്റ്റിസ് അനു ശിവരാമൻ വ്യക്തമാക്കി. ഹർജികൾ തിങ്കളാഴ്ച പരിഗണിക്കുന്നതിനു കോടതി മാറ്റിച്ചു.

English Summary: Vehicles for Vizhinjam Port will not stopping says Samara Samithi