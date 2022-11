ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സമരം പഞ്ചിങ്ങിനു ശേഷമോ, എന്തു നടപടിയെടുത്തു? ഗവർണർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ എൽഡിഎഫ് നടത്തിയ രാജ്ഭവൻ ഉപരോധത്തിൽ പങ്കെടുത്ത സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ 7 ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ എന്തു നടപടിയെടുത്തെന്ന് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോടു രേഖാമൂലം ആരാഞ്ഞു. ഇവർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിനു തെളിവായി വിഡിയോയും ഫോട്ടോയും മറ്റും സഹിതം ബിജെപി നേതാക്കൾ കഴിഞ്ഞദിവസം ഗവർണർക്കു പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം ലംഘിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇവർക്കെതിരെ എന്തു നടപടി എടുത്തെന്നാണ് ഗവർണർക്കുവേണ്ടി രാജ്ഭവന്‍ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ചോദിച്ചത്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ജോലിക്കു കയറാൻ പഞ്ച് ചെയ്ത ശേഷമാണോ ഇവർ സമരത്തിനു പോയതെന്നും ഗവർണർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിജെപി ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും പരാതി നൽകിയിരുന്നു.

English Summary: Protest rally outside the Raj Bhavan; Governor seeks action against top bureaucrats