സാൻഫ്രാൻസിസ്കോ∙ ട്വിറ്ററിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഏറ്റെടുത്ത ഒക്‌ടോബർ 27ന്, ഇലോൺ മസ്‌ക് യുഎസിലെ സാൻഫ്രാൻസിസ്കോയിലുള്ള ട്വിറ്ററിന്റെ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് രണ്ടു വയസ്സുള്ള മകൻ എക്സ് ആഷ് എ ട്വൽവിനൊപ്പമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

ഒക്‌ടോബർ 27ന് മസ്‌കും സംഘവും ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫിസർ യോയൽ റോത്തുമായി കോൺഫറൻസ് റൂമിൽ വച്ച് ചർച്ച നടത്തുന്നതിനിടെ മകൻ കളിപ്പാട്ടങ്ങളുമായി ഓടിക്കളിക്കുകയായിരുന്നു.



ഹാലോവീൻ പാർട്ടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാകും മകനും ട്വിറ്റർ ആസ്ഥാനത്ത് എത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 2020ൽ മസ്കിന് കനേഡിയൻ ഗായിക ഗ്രൈമ്സുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാണ് എക്സ് ആഷ് എ ട്വൽവ്. കുഞ്ഞിന് എക്സ് ആഷ് എ ട്വൽവ് എന്ന് പേരിട്ടത് വലിയ വാർത്തയായിരുന്നു. 2021 സെപ്റ്റംബറിൽ മസ്കും ഗ്രൈമ്സും വേർപിരിഞ്ഞു.

