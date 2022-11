രാഹുലിനെ വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണി; യുപി സ്വദേശി മധ്യപ്രദേശില്‍ അറസ്റ്റില്‍

നഗ്ഡ∙ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ ഭാഗമായി മധ്യപ്രദേശിലെത്തിയ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ വധിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ആള്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഇന്‍ഡോറില്‍ എത്തിയ രാഹുലിനെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ആളെ നഗ്ഡയില്‍നിന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നഗ്ഡ പൊലീസ് ഇക്കാര്യം ഇന്‍ഡോര്‍ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ അറിയിച്ചു.



ഇന്‍ഡോര്‍ പൊലീസ് നല്‍കിയ ഫോട്ടോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അറസ്‌റ്റെന്ന് നഗ്ഡ എസ്പി സത്യേന്ദ്രകുമാര്‍ ശുക്ല അറിയിച്ചു. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ റായ്ബറേലിയില്‍നിന്നുള്ള ആളാണു പ്രതിയെന്നാണ് ആധാര്‍ കാര്‍ഡില്‍നിന്നു വ്യക്തമാകുന്നുതെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Man Who Threatened To Kill Rahul Gandhi During Bharat Jodo Yatra Arrested