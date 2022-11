ഭൂമിക്ക് പട്ടയമുണ്ട്; സബ് കലക്ടർക്ക് പിന്നിൽ മറ്റാരോ: എസ്.രാജേന്ദ്രൻ

മൂന്നാർ∙ മൂന്നാറിലെ തന്റെ ഭൂമി പുറമ്പോക്കല്ലെന്നും പട്ടയമുണ്ടെന്നും ദേവികുളം മുൻ എംഎൽഎ എസ്. രാജേന്ദ്രൻ. 60 പേർക്ക് നോട്ടിസ് നൽകിയപ്പോൾ ഒഴിയാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് തന്നോട് മാത്രമാണ്. ഏഴു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒഴിയണമെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും സബ് കലക്ടർക്ക് പിന്നിൽ മറ്റാരോ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സബ് കലക്ടര്‍ക്ക് തന്നോട് വിരോധമൊന്നുമില്ലെന്നും മറ്റാരോ പറയുന്നതു കേട്ട് പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയാണെന്നും എന്തു നടപടിയാണെങ്കിലും നേരിടുമെന്നും രാജേന്ദ്രന്‍ പറഞ്ഞു.



പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ വീട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ ഒഴിയണമെന്നായിരുന്നു മൂന്നാർ വില്ലേജ് ഓഫിസർ മുൻ എംഎൽഎയ്ക്ക് നൽകിയ നോട്ടിസ്. മൂന്നാർ ഇക്കാനഗറിലെ ഒൻപത് സെന്റ് ഭൂമിയെച്ചൊല്ലിയാണ് വിവാദം. ദേവികുളം മുൻ എംഎൽഎ എസ്.രാജേന്ദ്രന്റെ വീടിരിക്കുന്ന ഇക്കാനഗറിലെ ഭൂമി പുറമ്പോക്കാണെന്നും 7 ദിവസത്തിനകം ഒഴിയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് റവന്യു വകുപ്പ് നോട്ടിസ് നൽകിയത്. സ്ഥലം ഒഴിപ്പിക്കാൻ പൊലീസ് സംരക്ഷണം തേടി സബ് കലക്ടർ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്ക് കത്തും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ദേവികുളം സബ് കലക്ടർ രാഹുൽ കൃഷ്ണശർമയുടെ നിർദേശപ്രകാരം മൂന്നാർ വില്ലേജ് ഓഫിസറാണു രാജേന്ദ്രന് ഒഴിപ്പിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയത്. ഏഴു ദിവസത്തിനകം ഒഴിഞ്ഞുപോകണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ബലമായി ഒഴിപ്പിക്കുമെന്നുമാണു നോട്ടിസിലുള്ളത്. ഇക്കാനഗറിലെ 8 സെന്റ് സ്ഥലത്താണു രാജേന്ദ്രൻ വീടുവച്ച് കുടുംബമായി താമസിക്കുന്നത്. കലക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് എസ്.രാജേന്ദ്രന് ഒഴിപ്പിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയതെന്ന് ദേവികുളം തഹസിൽദാർ (എൽആർ) എം.ജി.മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

ഇക്കാനഗറിലെ സർവേ നമ്പർ 843, 843/A എന്നിവിടങ്ങളിലെ 25 ഏക്കറോളം ഭൂമി വൈദ്യുതി വകുപ്പിന്റേതാണെന്നാണു ബോർഡ് അവകാശപ്പെടുന്നത്. ഭൂമി പതിച്ചുനൽകണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ഇക്കാനഗർ സ്വദേശി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഹാജരാക്കിയ രേഖകൾ വ്യാജമാണെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയതോടെ മുഴുവൻ കയ്യേറ്റങ്ങളും ഒഴിപ്പിക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ഭൂരേഖകൾ ഹാജരാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഇക്കാനഗറിലെ 60 കുടുംബങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോട്ടിസ് നൽകിയിരുന്നു.

