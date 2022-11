അതിരു ലംഘിച്ച് അടി, തോക്കുപേടിയിൽ മുക്രോ; അസമിൽ അമിത് ഷായുടെ സിബിഐ ഇടപെടൽ

മയക്കുമരുന്ന് കടത്തുകാർ, അനധികൃത വേട്ടക്കാർ, കള്ളക്കടത്തുകാർ തുടങ്ങിയവരെ ‘ഏറ്റുമുട്ടലിൽ’ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന സംഭവം അസമിൽ കൂടി വരികയാണെന്ന പരാതികൾ ശക്തമാകുകയാണ്. ഗുവാഹത്തി ഹൈക്കോടതി ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പൊതുതാത്പര്യ ഹർജിയും ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി, 2021 മെയ് മുതൽ 2022 ജൂണ്‍ വരെയുള്ള ഒരു മാസത്തിനിടയിൽ 51 പേർ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നും 70 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റെന്നുമുള്ള ഒരു സത്യവാങ്മൂലം സംസ്ഥാന സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനിടെയാണ്, മേഘാലയയിലെ മുക്രോ എന്ന അതിർത്തി ഗ്രാമത്തിൽ അസം പോലീസിന്റെയും വനപാലകരുടെയും വെടിയേറ്റ് അഞ്ച് മേഘാലയക്കാരും ഒരു അസമീസ് വനപാലകനും കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. തടി കള്ളക്കടത്ത് നടത്തുന്നവർ എന്നാരോപിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് നേരെയായിരുന്നു അസം പോലീസിന്റെ വെടിവയ്പ്. പ്രകോപനമില്ലാതെയുള്ള വെടിവയ്പായിരുന്നു എന്ന് മേഘാലയ ആരോപിച്ചപ്പോൾ സ്വയരക്ഷയ്ക്കായി വെടിവച്ചു എന്നാണ് അസം പോലീസ് പറയുന്നത്.

അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തർക്കം. ഇതിൽ പരിഹാരം കണ്ടത്താൻ ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കാമെന്ന് എട്ടു മാസം മുൻപാണ് ഇരു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും തീരുമാനിച്ചത്. മാർച്ചിൽ ആരംഭിച്ച ചർച്ചകളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ഈ മാസമൊടുവിൽ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത്. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സായുധ കലാപത്തിന്റെ പിടിയിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കാനായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നതു പോലെ തന്നെ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി സംബന്ധിച്ച തർക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് വിഘാതമാവുമോ പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ എന്നാണ് എല്ലാവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. എന്താണ് മേഘാലയയും അസമും തമ്മിലുള്ള തർക്കം, എന്താണ് ആറു പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വെടിവയ്പിലേക്ക് നയിച്ച കാരണങ്ങൾ? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റുമുട്ടൽ സംഭവം സിബിഐ അന്വേഷിക്കുന്നത്? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

∙ അവർ വീണ്ടും തോക്കുമായി വരുമോ?

അസമിന്റെ വെസ്റ്റ് കാർബി ആങ്‍ലോങ് ജില്ലയുമായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന മേഘാലയയിലെ വെസ്റ്റ് ജയന്തിയ ഹിൽ മേഖലയിലാണ് മുക്രോ ഗ്രാമം. സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കത്തിന്റെ സംഘർഷം മുഴുവൻ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് ഈ ഗ്രാമമാണ് എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. 20 വർഷം മുമ്പ് സായുധ കലാപകാരികൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നടത്തിയ വെടിവയ്പിൽ ആറു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേ മാതൃകയിലാണ് കഴി‍ഞ്ഞ ദിവസം അഞ്ച് മേഘാലയക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അസം പോലീസ്, വനംവകുപ്പ് അധികൃതര്‍ തങ്ങളുമായി നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുവെന്നാണ് ഗ്രാമീണർ പറയുന്നത്. കാർഷിക വൃത്തിയാണ് ഇവിടെയുള്ളവര്‍ കൂടുതലായി ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ അസം പോലീസ് നിരന്തരമായി ഇത് തടസപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നും ഗ്രാമീണരെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

നെല്ലിന്റെ വിളവെടുപ്പ് സമയമാണ് ഇപ്പോൾ. കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ്. അസം പോലീസും വനംവകുപ്പ് അധികൃതരും വീണ്ടും തങ്ങളേ തേടി വരുമോ എന്ന പേടി ഈ മേഘാലയൻ ഗ്രാമത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് വിവിധ മാധ്യമ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിർത്തി തർക്കം പരിഹരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പോലീസ് ഔട്ട്പോസ്റ്റ് എങ്കിലും സ്ഥാപിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. തടി കടത്തിക്കൊണ്ടു പോയ ഒരു ട്രക്ക് തടയാൻ വെളുപ്പിനെ മൂന്നു മണിക്ക് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശ്രമിച്ചെന്നും എന്നാൽ ഇവരെ നേരിടാൻ പ്രദേശവാസികൾ ആയുധങ്ങളുമായി വന്നതോടെയാണ് സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി വെടിവച്ചതെന്നുമാണ് അസം പോലീസും വനംവകുപ്പ് അധികൃതരും പറയുന്നത്.

∙ പ്രകോപിപ്പിക്കാതെ, സംയമനത്തോടെ

ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി സംബന്ധിച്ച തർക്കം പരിഹരിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കവെയാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ സംഭവം ചർച്ചകളെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് സംശയിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രശ്നത്തെ പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ച് വലുതാക്കാതെ സംയമനത്തോടെ നേരിടാനാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. വെടിവയ്പ് സംഭവം അതിർത്തി ചർച്ചകളെ ബാധിക്കാതെ നോക്കണെന്ന ആവശ്യം വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്നുയരുന്നുമുണ്ട്. ഏകപക്ഷീയവും ദാരുണവുമായ സംഭവമാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. മേഘാലയയിൽ കടന്നാണ് അസം പോലീസ് വെടിവച്ചത് എന്നു കൂടി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ അതിരുവിട്ട പ്രസ്താവനകളൊന്നും മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതുമില്ല. ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായ നാഷണൽ പീപ്പീൾസ് പാർട്ടിയുടെ തലവനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ കൊൺറാഡ് സാങ്മ.

തന്റെ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ‘പ്രകോപനമില്ലാതെ’യാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത് എന്നു പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ട് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമാന്ദ ബിസ്വ സർമ തന്നെ വിഷയം വഷളാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വെടിവയ്പ് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം പോലീസ് കുറച്ചുകൂടി നിയന്ത്രണത്തോടെ പെരുമാറണമായിരുന്നു എന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്‍ഐഎ അല്ലെങ്കിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രി കൊണ്‍റാ‍ഡ് സാങ്മ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായെ കാണുകയും ചെയ്തു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കൊടുവിൽ, അമിത് ഷാ സിബിഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. വിഷയത്തിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണവും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രി വെടിവയ്പ് നടന്ന സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും മരിച്ചവർക്ക് നീതിയും ബന്ധുക്കൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരവും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിനു പുറമെ പ്രത്യേകാന്വേഷണ സംഘത്തെയും മേഘാലയ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് രണ്ടു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വീതം നഷ്ടപരിഹാരവും പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏതാനും പോലീസ്, വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തും കുറച്ചു പേരെ സ്ഥലം മാറ്റിയും, കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അസം സർക്കാർ പറയുന്നു.

∙ അര നൂറ്റാണ്ടു നീണ്ട തര്‍ക്കം

അസമും മേഘാലയയുമായി 884 കി.മീ നീളമുള്ള അതിർത്തിയുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ 12 പ്രദേശങ്ങളിലാണ് സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള തർക്കം. 1969 ലെ അസം പുനഃസംഘടനാ നിയമത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിഭജിച്ച് 1972 ൽ മേഘാലയ സംസ്ഥാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. അന്നു മുതൽ ഈ നിയമത്തിലെ അതിർത്തി സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളിൽ മേഘാലയ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. അസമും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ മേഘാലയ, നാഗാലാൻഡ്, അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മിസോറം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നതായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് അസം. പിന്നീട് ഇവ വ്യത്യസ്ത സംസ്ഥാനങ്ങളായപ്പോൾ അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങളും ഉടലെടുത്തു.

അസം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഗോപിനാഥ് ബോർദൊലോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സമിതി 1951–ൽ പ്രദേശങ്ങൾ വിഭജിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച് ചില ശുപാർശകൾ മുന്നോട്ടു വച്ചിരുന്നു. 1969–ലെ അസം പുനഃസംഘടനാ നിയമം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ശുപാർശകളില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില പ്രദേശങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്ന നിലപാടാണ് മേഘാലയയ്ക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അസം പുനഃസംഘടനാ നിയമത്തിലെ നിർദേശങ്ങളെയും മേഘാലയ എതിർക്കുന്നു. എന്നാൽ തങ്ങളുടെ കൈവശമിരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ചരിത്രപരമായി മേഘാലയയ്ക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്നു തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളൊന്നുമില്ല എന്നാണ് അസമിന്റെ വാദം. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ മുമ്പും ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വൈ.വി ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അന്നത്തെ അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിതേശ്വർ സൈകിയ, മേഘാലയ മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റൻ ഡബ്ല്യു.എ സാങ്മ എന്നിവർ ചേർന്ന് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പരിഹാരം മാത്രം ഉണ്ടായില്ല.

കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ തമ്മിൽ നിരവധി ചർച്ചകൾ നടന്നതിന്റെ ബാക്കിയായി ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ ഒരു കരാറിൽ‌ ഒപ്പുവച്ചിരുന്നു. അമിതാ ഷായുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വച്ചാണ് കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത്. തർക്കമുണ്ടെന്ന് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും കണ്ടെത്തിയ 12 സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഘട്ടംഘട്ടമായി പരിഹരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രധാന തീരുമാനം. ‘തർക്കരഹിത വടക്കു കിഴക്കിനായുള്ള ചരിത്രദിനം’ എന്നാണ് അമിത് ഷാ അന്ന് കരാർ‌ ഒപ്പുവച്ചതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

നിരവധി തവണത്തെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം ഇരുഭാഗവും തമ്മിൽ അംഗീകരിക്കാവുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടും തയാറാക്കിയിരുന്നു. ചരിത്രപരമായ കാര്യങ്ങൾ, പ്രാദേശിക ജനതയുടെ ഗോത്രം, അതിർത്തിയോട് എത്ര അടുത്ത്, ജനാഭിപ്രായം, ഭരണപരമായ സാധ്യതകൾ എന്നിവയാണ് ആ വിഷയങ്ങൾ. തുടർന്നായിരുന്നു ഇരു ഭാഗത്തുമായി പ്രദേശങ്ങൾ വിഭജിക്കാനുള്ള തീരുമാനം. തർക്കമുള്ള 12 പ്രദേശങ്ങളിൽ അധികം പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്ത ആറ് സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രൂപീകരിച്ച സമിതി ഈ ആറ് പ്രദേശത്തെ 36.79 ചതുരശ്ര കി.മീ വരുന്ന ഭൂമിയിൽ അസമിന് 18.51 ച.കി.മീറ്ററും മേഘാലയയ്ക്ക് 18.28 ച.കി.മീറ്ററുമാണ് ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ വെടിവയ്പ് നടന്ന മുക്രോ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലാണ് വരിക. ചർച്ചകൾ മുന്നോട്ടു നീക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രാദേശിക കമ്മിറ്റികളും രൂപീകരിച്ചിരുന്നു.

∙ കരുതലോടെ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും

എന്നാല്‍ കരാർ ഒപ്പു വച്ചതിനു ശേഷം തർക്ക പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഗോത്രവർഗക്കാർ എതിർപ്പുമായി രംഗത്തെത്തി. നിലവിലുള്ള അതിർത്തി മാറ്റുന്നത് തങ്ങളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ഭയം. എന്നാൽ അതിർത്തികളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ സമ്മതത്തോടും അനുവാദത്തോടും കൂടി മാത്രമേ പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാകൂ എന്ന് മേഘാലയ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രണ്ടാം ഘട്ട ചർച്ച ഈ മാസമൊടുവിൽ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് വെടിവയ്പുണ്ടായത്. അതേ സമയം, അതിർത്തി തർക്കം ഇതുവരെ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും അസം പോലീസ് ഈ മേഖലയിൽ താമസിക്കുന്നവരെ നിരന്തരം ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പൗരസംഘടനയായ കെഎഎം മേഘാലയും സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഗ്രൂപ്പായ ത്‍മ യു രംഗ്‍ലി–ജുക്കിയും പ്രസ്താവനയിൽ ആരോപിച്ചത്. ‘‘പരമ്പരാഗതമായി ഇവിടെയുള്ള ഗോത്രവർഗക്കാർ വനവിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ആധുനികകാലത്തെ അതിർത്തിയുടെ പേരിൽ തടയാൻ പറ്റില്ല. അതിർത്തികൾ നിർണയിച്ചാൽ പോലും ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ജീവിതവും പാരമ്പര്യവും നിഷേധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല’’, ഈ സംഘടനകൾ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

വെടിവയ്പ് നടന്നതിനു പിന്നാലെ പ്രതിഷേധവുമായി ഇറങ്ങിയ മുക്രോ ഗ്രാമവാസികൾ, അതിർത്തിയിലുള്ള അസമിന്റെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസിന് തീ വയ്ക്കുകയും വാഹനങ്ങൾ കത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അസം നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉള്ള വാഹനങ്ങൾ മേഘാലയിലേക്ക് പോകുന്നതും അസം സ്വദേശികള്‍ അവിടേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്നതും പോലീസ് നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തു. സംഘർഷ ബാധിത പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനവും നിർത്തിവച്ചിരുന്നു. മേഘാലയ സർക്കാർ പൊതുപരിപാടികളും ഈ മാസം അവസാനം നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന ചെറി ബ്ലോസം ഫെസ്റ്റിവലും അടക്കമുള്ളവ റദ്ദാക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ വടക്കു കിഴക്കൻ‌ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം

അതിർത്തി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ചർച്ചകൾ ഏതു വിധത്തിലും മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകുക എന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരും അസം, മേഘാലയ സർക്കാരുകളും ശ്രമിക്കുന്നത്. 2014–ൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന ഒന്നാം നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരും 2019–ൽ തുടർ ഭരണം ലഭിച്ച രണ്ടാം മോദി സർക്കാരും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബിജെപിക്ക് കൂടി പങ്കാളിത്തമുള്ള സര്‍ക്കാരുകളാണ് ഭരിക്കുന്നത്. അസം മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കോ–ഓർ‍ഡിനേറ്റർ. സായുധ കലാപങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്ത് വ്യത്യസ്ത സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളെ ചർച്ചയ്ക്കായി എത്തിക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത്. നാഗാ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ കേന്ദ്രം ഇതിനിടെ മുൻകൈയെടുത്തിരുന്നു. ഇതുപോലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കവും പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നതിനിടെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായ വെടിവയ്പും മരണങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

