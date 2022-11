ട്രെയിനിന് ഇടയിൽപ്പെട്ട യുവതിയെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വലിച്ചിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ– വിഡിയോ

മുംബൈ∙ ഓടുന്ന ട്രെയിനിനു ഇടയിൽപ്പെട്ട യുവതിയെ രക്ഷിച്ച് ആർപിഎഫ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. അകോള സ്റ്റേഷനിലാണ് സംഭവം. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന ട്രെയിൻ പതുക്കെ നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയ സമയം ഒരു യുവതി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ കാൽതെറ്റി യുവതി ട്രെയിനിനും പ്ലാറ്റ്ഫോമിനുമിടയിൽപ്പെട്ടു.

പടികൾ ഇറങ്ങിവരികയായിരുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇതുകാണുകയും സെക്കന്റുകൾക്കുള്ളിൽ യുവതിയെ പിടിച്ചു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വലിച്ചിടുകയുമായിരുന്നു. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേരും ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സഹായത്തിനെത്തിയിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വിഡിയോ വൈറലായതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന് നിരവധിപ്പേർ അഭിനന്ദനം അറിയിച്ചു.

