പെൺകുട്ടിയെ പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി അടച്ചുപൂട്ടി രണ്ടാനമ്മ; കൊലപാതക ശ്രമത്തിന് കേസ്

ലക്നൗ∙ ഒൻപത് വയസ്സുകാരിയെ പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി പൂട്ടിയ സംഭവത്തിൽ രണ്ടാനമ്മയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ മുസാഫർനഗറിലാണു സംഭവം. ഐപിസി സെക്‌ഷൻ 307 (കൊലപാതകശ്രമം) പ്രകാരമാണു പ്രതി ശിൽപിക്കെതിരെ കേസെടുത്തത്. പ്രതി ഗർഭിണിയാണെന്നും ഇതുവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് ഒൻപത് വയസ്സുകാരി രാധികയെ കാണാതായത്. മകളെ കാണത്തതിനെ തുടർന്ന് അച്ഛൻ സോനു ശർമ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. പൊലീസെത്തി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വീടിനുള്ളിലെ പെട്ടിക്കുള്ളിൽ അവശനിലയില്‍ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടെത്തി. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു പ്രാഥമിക ചികിത്സ നൽകി.

തുടർന്നു കുട്ടിയോടു സംസാരിച്ചപ്പോഴാണ് രണ്ടാനമ്മ പെട്ടിക്കുള്ളിലാക്കി അടച്ചതാണെന്ന വിവരം പുറത്തറിഞ്ഞത്. സോനു ശർമയുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിലെ മകളാണ് രാധിക. ആദ്യ ഭാര്യയിൽനിന്നു വിവാഹമോചനം നേടിയശേഷം സോനു ശർമ, ശിൽപിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഇവർക്കൊപ്പമാണു രാധിക താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: UP woman locks minor stepdaughter in box, booked for attempt to murder