മുംബൈ∙ മത്തുംഗയില്‍ പതിമൂന്നുകാരിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച സഹപാഠികൾ പിടിയില്‍. എട്ടാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്ന രണ്ടു വിദ്യാർഥികളെയാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. പോക്സോ വകുപ്പ് ചുമത്തി കേസെടുത്ത പൊലീസ് ഇവരെ പിന്നീട് ഡോങ്ക്രി ജുവനൈൽ ഹോമിലേക്ക് മാറ്റി.

ഡാൻസ് പരിശീലനത്തിനായി ക്ലാസ് മുറിയിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് സഹപാഠികൾ പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. വീട്ടിലെത്തിയ പെൺകുട്ടി മാതാപിതാക്കളുമായി ദുരനുഭവം പങ്കുവയ്ക്കുകയും ഇവർ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകുകയുമായിരുന്നു.

English Summary: Minor Teen Raped By Classmates In Mumbai Civic School, Accused Sent To Juvenile Detention Centre