ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധ; ആലുവയിൽ സ്കൂൾ ബസിടിച്ച് സ്ത്രീയ്ക്ക് പരുക്ക് - വിഡിയോ

ആലുവ∙ പെരുമ്പാവൂർ റോഡിൽ സ്കൂൾ ബസ് ഇടിച്ച് കാൽനട യാത്രക്കാരിയായ സ്ത്രീക്ക് പരുക്ക്. ആലുവ പോഞ്ഞാശേരി സ്വദേശിനി ജമീലയ്ക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്. ബസ് ഡ്രൈവറുടെ അശ്രദ്ധയാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്. വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാലരയോടെയാണ് അപകടം.

ചുണങ്ങുംവേലി സെന്റ് ജോസഫ് സ്കൂളിന്റെ ബസാണ് അപകടമുണ്ടാക്കിയത്. റോഡരികിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്ന ജമീലയെ ബസ് ഇടിച്ചു വീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ബസിനടിയിൽപ്പെട്ട ഇവരെ സമീപത്തുള്ളവർ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. ജമീലയുടെ എല്ലുകൾക്ക് ഒടിവുണ്ട്. അപകടത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ സമീപത്തെ പെട്രോൾ പമ്പിലെ സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു.

English Summary: Woman injured after being hit by school bus