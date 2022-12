കോഴിക്കോട്∙ കോര്‍പറേഷനിലെ പ്രതിപക്ഷ കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. മേയറുടെ വസതിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച 10 കൗണ്‍സിലര്‍മാര്‍ക്കെതിരെയാണ് നടപടി. പൊതുമുതല്‍ നശിപ്പിക്കല്‍, അതിക്രമിച്ചു കടക്കല്‍ തുടങ്ങിയ കേസുകളാണ് ചുമത്തിയത്.

യുഡിഎഫ് കൗണ്‍സിലര്‍മാരുടെ മേയര്‍ ഭവന്‍ പ്രതിഷേധത്തിനെതിരെ സിപിഎം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. പണം പലിശയടക്കം തിരികെ നല്‍കാമെന്ന് ബാങ്ക് ഉറപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മേയര്‍ ബീനാ ഫിലിപ്പ് പറഞ്ഞു. പണം തിരികെ തന്നില്ലെങ്കില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച്ച മുതല്‍ ബാങ്കിനെതിരെ സമരം തുടങ്ങാനാണ് എൽഡിഎഫ് തീരുമാനം.

English Summary: Action against 10 councilors who protested at the mayor's residence.