ഡ്രൈവർക്ക് ഹൃദയാഘാതം: ബസ് വാഹനങ്ങളിൽ ഇടിച്ചു; 2 മരണം, 6 പേർക്ക് പരുക്ക്

ഭോപാൽ ∙ വാഹനമോടിക്കുന്നതിനിടെ ഡ്രൈവർക്ക് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസിടിച്ച് അപകടം. ബസ് ഡ്രൈവറുൾപ്പെടെ രണ്ട് പേർ മരിക്കുകയും ആറു പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. മധ്യപ്രദേശിലെ ജബൽപുരിലായിരുന്നു സംഭവം.

ഗൊഹൽപുർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്തുവച്ച് ബസിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായെന്നും സമീപത്തുണ്ടായിരുന്ന ബൈക്കിലും മറ്റുവാഹനങ്ങളിലും ഇടിച്ചുവെന്നും ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് സീറ്റിൽ കുഴഞ്ഞുവീണ ഡ്രൈവർ ഹർദേവ് പാലിനെയും (60) പരുക്കേറ്റവരെയും പൊലീസെത്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ബസിൽ വച്ചുതന്നെ ഡ്രൈവർ മരിച്ചിരുന്നതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. സിറ്റി മെട്രോ ബസിൽ വർഷങ്ങളായി ജോലി ചെയ്യുന്നയാളായിരുന്നു ഹർദേവ് പാൽ.

