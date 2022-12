‘സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ ശക്തരായി, കയ്യിൽ പണവും; ആരു കമ്പനി നടത്തിയാലും ഇന്ത്യൻ നിയമം പാലിക്കണം’

മലയാളിയായ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ ഓഫിസിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് കൗണ്ട്ഡൗൺ പാനലുണ്ട്. ഈ അഭിമുഖത്തിനായി അദ്ദേഹത്തെ പോയി കാണുമ്പോൾ അതിൽ കാണിച്ചിരുന്നത് 'Days remaining-446' എന്നായിരുന്നു. സർക്കാരിന് ഈ ടേമിൽ എത്രദിവസം കൂടി ബാക്കിയുണ്ടെന്നതാണ് ഈ കൗണ്ട്ഡൗണിന്റെ അർഥം. വെറുതെ ഭംഗിക്ക് വച്ചിരിക്കുന്നതല്ല. സ്വന്തം ജോലി അദ്ദേഹം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഈ പാനൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അവരുടെ റിട്ടയർമെന്റ് വരെ ഈ ഓഫിസിൽ തുടരാം, എന്നാൽ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് അധികകാലം ഒരു കസേരയിൽ ഇരിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് ജോലി അതിവേഗം തീർക്കണം. ഈ തത്വം സ്വയം ഓർമിക്കാനും ജീവനക്കാരെ ഓർമിപ്പിക്കാനും കൂടിയാണ് ഈ പാനൽ. ഐടി രംഗത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ നിർണായകമായ പല ചട്ടങ്ങളും മാർഗരേഖകളുമാണ് കേന്ദ്ര ഐടി സഹമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള ‍ഡിജിറ്റൽ ഇന്റർമീഡിയറി ഗൈഡ്‍ലൈനിലെ ഭേദഗതികൾ മുതൽ ഡിജിറ്റൽ വ്യക്തിവിവര സുരക്ഷാനിയമത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് വരെ എത്തിനിൽക്കുന്നു അത്. നിലവിലെ ഐടി നിയമത്തിനു പകരം പുതിയതു വരികയാണോ? അശ്ലീലം, ആൾമാറാട്ടം അടക്കമുള്ളവ സംബന്ധിച്ച പരാതികളിൽ സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾക്ക് നടപടിയെടുക്കാനുള്ള സമയം 72 മണിക്കൂറാക്കി ഒക്ടോബറി‍ൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഇത് എത്രത്തോളം ഗുണകരമായി? സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികളുടെ നിലവിലെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം ഫലപ്രദമാണോ? ഇലോൺ മസ്കിന്റെ വരവോടെ ട്വിറ്ററിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്ര സുഖകരമല്ല, അതിന്മേൽ എന്താണ് പ്രതികരണം? എല്ലാറ്റിനും മറുപടിയുമായി ‘മനോരമ ഓൺലൈൻ പ്രീമിയ’ത്തിൽ മനസ്സു തുറക്കുകയാണ് മന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ...

∙ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആക്ട് എന്ന പുതിയ നിയമം വരുന്നുവെന്നു കേട്ടു. ഇത് നിലവിലെ ഐടി നിയമത്തിനു പകരമാണോ?

തീർച്ചയായും. പഴയ ഐടി നിയമം പുതിയ നിയമത്തിന് വഴിമാറും. ഇന്ത്യയുടെ ടെക്കേഡിനു (അടുത്ത 10 വർഷത്തെ ടെക‍‍്‍ലോകം) വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വരാനിരിക്കുന്ന 'ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ആക്ട്'. നിലവിലുള്ള ഐടി നിയമം 2000ത്തിൽ നിലവിൽ വന്നതാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 22 വർഷം മുൻപുള്ള നിയമം. ഇന്റർനെറ്റ് അതിനു ശേഷം ഒരുപാടു മാറി. ഇന്നത്തെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ 22 വർഷം മുൻപുള്ള നിയമം പര്യാപ്തമല്ല. ഇന്റർനെറ്റിനു വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു നിയമമായിരുന്നില്ല അത്.

ഇന്റർനെറ്റ് നല്ലതിനാണെന്നുള്ള സമീപനത്തെ, ബിഗ് ടെക് കമ്പനികളും ഇന്റർനെറ്റിലെ മലിനമായ ഇടപെടലുകളും നാളുകൾക്കു മുൻപേ തന്നെ തകർത്തുകളഞ്ഞു. കോടിക്കണക്കിനാളുകൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഗുണഫലം അനുഭവിക്കുന്ന രാജ്യത്ത് ഈ അവസ്ഥ അനുവദിക്കാനാവില്ല. ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ പൊതുടാപ്പിലെ വെള്ളം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടായാലേ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ അതുപയോഗിക്കൂ. ഈ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ഇന്റർനെറ്റിന്റെ കാര്യത്തിലും വേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്റർനെറ്റിലെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ കടമയാണ്.

∙ എന്നത്തേക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ ബിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം?

അതു വരും. ഒരുപാട് പ്രയത്നം ഈ ബിൽ തയാറാക്കുന്നതിൽ വേണ്ടിവന്നിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ കൂടിയാലോചനയ്ക്കു ശേഷമേ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവൂ എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സുതാര്യമായ തരത്തിലായിരിക്കുമിത് കൊണ്ടുവരിക. ഇത് സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായമുള്ള ഓരോ വ്യക്തിക്കും അതു രേഖപ്പെടുത്താൻ അവസരമുണ്ടാകും.

∙ 2021ൽ കൊണ്ടുവന്ന ഐടി ഇന്റർമീഡിയറി ചട്ടങ്ങളിൽ പുതിയ ഭേദഗതികൾ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നുകഴിഞ്ഞു. അശ്ലീലം, ആൾമാറാട്ടം അടക്കമുള്ളവ സംബന്ധിച്ച പരാതികളിൽ സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾക്ക് നടപടിയെടുക്കാനുള്ള സമയം 72 മണിക്കൂറാക്കി ഒക്ടോബറി‍ൽ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. ഇത് എത്രത്തോളം ഗുണകരമാണ്?

പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. താനൊരു ഇടനിലക്കാരനാണ്, അതുകൊണ്ട് പങ്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കമ്പനികൾക്ക് പറഞ്ഞൊഴിയാനാകില്ല. ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പേരിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം പ്രതിയാകുന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുന്ന, ഐടി നിയമം സെക്‌ഷൻ 79 അനുസരിച്ചുള്ള സേഫ് ഹാർബർ പരിരക്ഷ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കമ്പനികൾ രാജ്യത്തെ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കണം. പ്രശ്നമുള്ള ഉള്ളടക്കം കമ്പനികൾ സ്വയം നീക്കം ചെയ്യണമെന്നതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം. ഇനി അവരതു വിട്ടുപോകുന്നുവെന്നു കരുതുക. മറ്റൊരാൾ ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നടപടിയെടുക്കാനുള്ള ബാധ്യത കമ്പനികൾക്കുണ്ട്. ഈ സമയപരിധി 24 മണിക്കൂർ ആക്കണമെന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. എങ്കിലും തുടക്കമെന്ന നിലയിൽ 72 മണിക്കൂർ അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഈ സംവിധാനം പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങട്ടെ, എന്നിട്ട് ഈ സമയപരിധി കുറയ്ക്കാം.

∙ ഈ ചട്ടം പ്രാബല്യത്തിലായതിന്റെ പോസിറ്റീവ് സൂചനകൾ ലഭിച്ചുതുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ?

ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും വിഷയങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തൽ സാധ്യമല്ല. എങ്കിലും ഈ സംവിധാനം നന്നായി പ്രവർത്തിച്ചുതുടങ്ങിയെന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. സമൂഹമാധ്യമകമ്പനികളുടെ യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. ഈ ചട്ടങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് പ്രതികൂലമല്ലെന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്റർനെറ്റ് സുരക്ഷിതമാണെന്ന തോന്നൽ ആളുകൾക്കുണ്ടാകുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് തന്നെയാണ് ഗുണം. കാരണം സർക്കാരല്ലല്ലോ ഇവിടെ കാശുണ്ടാക്കുന്നത്. ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നല്ല നിയമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൂടുതൽ നിക്ഷേപം വരുമെന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ. അതുപോലെത്തന്നെ.

∙ സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികളുടെ പരാതിപരിഹാര സംവിധാനത്തിൽ തൃപ്തരല്ലാത്തവർക്ക് അപ്പീൽ നൽകാനാണ് പരാതിപരിഹാര അപ്‍ലറ്റ് സമിതി (ജിഎസി) രൂപീകരിക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ സാഹചര്യം നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാം. സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ചുള്ള ഒരു ഉള്ളടക്കത്തിനെതിരെ സർക്കാർ അനുകൂലിയായ വ്യക്തി സമൂഹമാധ്യമകമ്പനിയുടെ പരാതിപരിഹാര ഓഫിസർക്ക് പരാതി നൽകുന്നു. കമ്പനി അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ തയാറാകുന്നില്ല. സ്വാഭാവികമായും അപ്പീലുമായി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച അപ്‍ലറ്റ് സമിതിയെ അദ്ദേഹം സമീപിക്കുന്നു. ഇതിൽ നീതിയുക്തമായ ഒരു തീരുമാനം സമിതിക്ക് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാനാവും?

എനിക്കിഷ്ടമില്ല എന്ന കാരണത്താൽ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഉള്ളടക്കം നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടാനാവില്ല. അതിന് കൃത്യമായ വ്യവസ്ഥകൾ ഭേദഗതിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പീൽ സംവിധാനം അനിവാര്യമാണ്. ജിഎസി ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ കോടതിയിൽ പോകുമെന്നു മാത്രം. ഇനി നിങ്ങൾ പറയുന്നതുപോലെ തന്നെ സങ്കൽപ്പിക്കുക. അപ്‍ലറ്റ് സമിതി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുന്നുവെന്ന് കരുതുക. അത് നീതിയുക്തമല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് കോടതിയെ സമീപിക്കാമല്ലോ. ചുരുക്കത്തിൽ ജിഎസി എന്നത് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോപ്പല്ല.

ഇനി സർക്കാർ നിയോഗിക്കുന്നുവെന്ന വാദം. ജുഡീഷ്യറിയെയും സർക്കാർ തന്നെയല്ലേ നിയമിക്കുന്നത്. പെർഫെക്ട് എന്നു വിളിക്കാവുന്ന ഒരു സംഘടനാരൂപവുമില്ല. അപ്പീൽ പരിഹാരം ചെലവു കുറഞ്ഞതാക്കാനും വേഗത്തിലാക്കാനുമാണ് അപ്പീൽ സമിതി. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇത്തരമൊരു സംവിധാനം നടപ്പാക്കാൻ സർക്കാരിന് ഒട്ടും താൽപര്യമുണ്ടായിട്ടല്ല. സ്വയംനിയന്ത്രണത്തിനുള്ള സംവിധാനം സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികൾ നടപ്പാക്കിയാൽ ഞങ്ങളിതുമായി മുന്നോട്ടുപോകില്ലെന്ന് അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്. പക്ഷേ അവരതിനു തയാറായില്ല. അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യം വിലക്കാനായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ ഇത്തരമൊരു ഓഫർ എന്തിനു വയ്ക്കണം?

∙ സമൂഹമാധ്യമ കമ്പനികളുടെ നിലവിലെ പരാതി പരിഹാര സംവിധാനം..?

കമ്പനികൾ നിയമിച്ച പരാതിപരിഹാര ഓഫിസർമാരിൽ 90 ശതമാനവും പരാതികൾ പരിഹരിക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് സത്യം. വെറും പേരിനു മാത്രമാണ് ഇവർ പലരും പരാതിപരിഹാര ഓഫിസർമാരെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരാതി അയച്ചാൽ 'പരാതി അയച്ചതിനു നന്ദി' എന്നൊരു ഡീഫോൾട്ട് മറുപടിയായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. ചിലർക്ക് ഇതും ലഭിക്കാറില്ല. ചില അഭിഭാഷകരെ പരാതിപരിഹാര ഓഫിസർമാരായി നിയമിച്ചത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകാണും. ചിലതൊക്കെ വെറും ലെറ്റർബോക്സ് വിലാസങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ഇത് അനുവദിക്കാനാവില്ല. സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് സ്വയംനിയന്ത്രണ സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്താൻ കമ്പനികൾക്ക് സമയം നൽകി, അവരതിനു തയാറായില്ല. ഇപ്പോൾ പോലും അത്തരമൊരു സംവിധാനം രൂപീകരിച്ചാൽ ജിഎസിയുമായി ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ടുപോകില്ല. കമ്പനികൾക്കു മേൽ സർക്കാർ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാവില്ല. നിങ്ങളത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, ഇനി നിങ്ങളതു ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം ഞങ്ങൾക്ക് പരിഹരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നു മാത്രം.

കുറേ നാളുകളായി ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് എന്ന പേരിൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മറികടക്കാൻ കമ്പനികൾ ശ്രമിച്ചു. ഞങ്ങൾ ഇന്നവേറ്റേഴ്സ് ആണ്, സർക്കാരെന്തിന് ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണം എന്നാണ് ഇവരുടെ ചോദ്യം. നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ശക്തരായി. പണം, ലോബി ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി എന്നിവ സ്വന്തമായി. ചുരുക്കത്തിൽ ഇവയെ നിയന്ത്രിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ലാതായി. ക്രിപ്റ്റോ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയ എഫ്ടിഎക്സിന്റെ തകർച്ച എല്ലാവരും കണ്ടതല്ലേ?

നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ, പറ്റില്ല, ക്രിപ്റ്റോയെ നിയന്ത്രിക്കരുത്, ഇത് ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ആണ്, ഇത് ബ്ലോക‍്ചെയിനാണ്, ഇത് വികേന്ദ്രീകൃതമാണ് എന്നൊക്കെയാണ് ചിലർ പറയുന്നത്. എല്ലാ കഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ പണവും നഷ്ടപ്പെട്ട് വെറുതെ നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ചരിത്രം.

∙ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ വരവോടെ ട്വിറ്ററിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്ര സുഖകരമല്ല. വെരിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളടക്കം വാർത്തയായി. വെരിഫൈഡ് വ്യാജ പ്രൊഫൈലുകൾ വരെ വന്നു. എന്താണ് പ്രതികരണം?

ഒരു കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്നത് സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ച് വിഷയമല്ല. ആര് കമ്പനി നടത്തിയാലും നിയമം പാലിക്കണമെന്നു മാത്രം. ഐടി നിയമത്തിലെ 79–ാം വകുപ്പ് അനുസരിച്ചുള്ള സേഫ് ഹാർബർ പരിരക്ഷ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ വ്യാജ വിവരങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യണം. അവർക്കത് സ്വന്തം നിലയിൽ ചെയ്യാം, ഇനി അത് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സമയബന്ധിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാം. ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സേഫ് ഹാർബർ പരിരക്ഷ അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടും. അത് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആർക്കും അവരെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ ജമ്മു കശ്മീർ വരെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആയിരക്കണക്കിനു കേസുകൾ വരാം. ഇതാണ് പ്രത്യാഘാതം. അതവർക്കു നന്നായി അറിയാം. വിശ്വാസ്യതയാണ് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ അനിവാര്യഘടകം. അത് ഇല്ലാതായാൽ അവർക്ക് ഉപയോക്താക്കളെ നഷ്ടമാകും. ഇത് നമ്മൾ ഇലോൺ മസ്കിനു പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞുകൊടുക്കേണ്ട കാര്യമല്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ പരാതി ലഭിച്ചാൽ 72 മണിക്കൂറിൽ നടപടിയെടുക്കേണ്ട ഗണത്തിൽ 'അപകീർത്തികരമായ ഉള്ളടക്കം' എന്ന് കരട് ഭേഗതിയിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അന്തിമവിജ്ഞാപനത്തിൽ ഇത് ഒഴിവാക്കി?

തീർച്ചയായും. 'അപകീർത്തികരമായത്' എന്ന വാക്ക് ഏകപക്ഷീയമാണ്. അതിൽ സബ്ജക്റ്റിവിറ്റിയുണ്ട്. എനിക്ക് അപകീർത്തികരമായത് മറ്റൊരാൾക്ക് അപകീർത്തികരമാകണമെന്നില്ല. തിരിച്ചും സംഭവിക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ സ്വകാര്യത, അനോണിമിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന് കൃത്യമായ നയമുണ്ട്. നിയമവിരുദ്ധമായ ഉള്ളടക്കം കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് ആദ്യം ഉദ്ഭവിച്ച സ്രോതസ്സ് (ഫസ്റ്റ് ഒറിജിനേറ്റർ) ഏതെന്ന് സർക്കാരിനെ അറിയിക്കാൻ കമ്പനികൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. സൈബർ സ്പേസസിൽ അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അനോണിമിറ്റി ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ ക്രിമിനൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അനോണിമിറ്റി ഒരു മറയാക്കി മാറ്റരുത്.

രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായത്തിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആരും കേസെടുക്കില്ല. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അജ്ഞാതനായിരുന്ന് കുട്ടികളുടെ ലൈംഗികവിഡിയോകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നയാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിവരം നിയമപാലന ഏജൻസികൾക്ക് നൽകാൻ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ബാധ്യതയുണ്ട്. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു സംവിധാനമല്ല സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സമൂഹമാധ്യമ അക്കൗണ്ടുകൾ കെവൈസി രേഖയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാത്തതെന്ന് ഒരു കോൺഗ്രസ് എംപി പാർലമെന്റിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ഈ സർക്കാരിന്റെ നയമനുസരിച്ച് സ്വകാര്യത വിലയേറിയ അവകാശം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ സ്വകാര്യതയുടെ ആനുകൂല്യം പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നൽകാൻ പാടില്ല. നിയമത്തിൽനിന്ന് രക്ഷപെടാനുള്ള പരിചയായി അനോണിമിറ്റി മാറരുത്. രാഷ്ട്രീയമായ ഒരു സംവാദത്തിൽ തീർച്ചയായും അനോണിമിറ്റി ഉപയോഗിക്കാം.

∙ വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലെ ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് കമ്പനികൾ അതു തയാറാക്കുന്ന മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങൾക്കു പ്രതിഫലം നൽകണമെന്ന ഓസ്ട്രേലിയയിലെ നിയമത്തിനു സമാനമായ വ്യവസ്ഥ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ നിയമത്തിലുണ്ടാകുമെന്ന് കേട്ടിരുന്നു?

ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ നിയമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. നിലവിലെ നിയമം എല്ലാ ഇന്റർമീഡിയറികളെയും ഒരുപോലെയാണ് കാണുന്നത്. ഇതിനു മാറ്റം വരും. ഇ–കൊമേഴ്സ്, മീഡിയ, സോഷ്യൽ മീഡിയ തുടങ്ങി വിവിധ തരത്തിലാണ് കമ്പനികൾ. ഇവയ്ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ചട്ടങ്ങളും വേണ്ടിവരും. പരസ്യവിപണിയെ വലിയ തോതിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ ബിഗ് ടെക് കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ന് കഴിയുന്നുണ്ട്. കണ്ടന്റ് സൃഷ്ടിക്കുന്നവരും അതുപയോഗിക്കുന്ന ബിഗ് ടെക് കമ്പനികളും തമ്മിൽ വരുമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ അസന്തുലിതാവസ്ഥ നിലവിലുണ്ട്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പുതിയ ബില്ലിന്റെ പരിധിയിൽ വരും. മാധ്യമസ്ഥാപനങ്ങളും കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാരും സൃഷ്ടിക്കുന്ന കണ്ടന്റിന്, അതുപയോഗിക്കുന്ന ബിഗ് ടെക് കമ്പനികൾ ന്യായമായ പ്രതിഫലം നൽകേണ്ടി വരും.

∙ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപാദനമാണ് കേന്ദ്രം ശ്രദ്ധ നൽകുന്ന മറ്റൊരു മേഖല. ആവശ്യമായ പശ്ചാത്തലസൗകര്യമൊരുക്കിയാൽ കേരളത്തിന് ലോകത്തിന്റെ തന്നെ സെമികണ്ടക്ടർ ചിപ് ‍ഡിസൈൻ കേന്ദ്രമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇന്റൽ പെന്റിയം ചിപ്പിന്റെ പിതാവും താങ്കളുടെ ഗുരുവുമായ വിനോദ് ദാം പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ് പറയാനുള്ളത്?

ഏത് സംസ്ഥാനവും തയാറെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപാദന രംഗത്ത് പിന്തുണ നൽകാൻ കേന്ദ്രം തയാറാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും മുൻപ് കത്തയച്ചതുമാണ്. ഉത്തർ പ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളെപ്പോലെ കേരളത്തിലും ഇലക്ട്രോണിക്സ്, എഐ അടക്കമുള്ള മേഖലകളിൽ വൻ വികസനത്തിനു സാധ്യതയുണ്ട്. രാജ്യത്തെ രണ്ടും മൂന്നും നിര നഗരങ്ങളിലേക്ക് വ്യവസായങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മികച്ച വ്യവസായ സൗഹൃദ അന്തരീക്ഷവും തൊഴിൽ ബന്ധങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നിക്ഷേപങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി വന്നുചേരും. അത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കി പരമാവധി നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനാണ് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കുന്നത്. സ്ഥലവും മറ്റ് അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒരുക്കണം. ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപാദന രംഗത്ത് കേന്ദ്രം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഉൽപാദന ബന്ധിത ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇത്തരം കമ്പനികൾക്ക് നൽകും.

