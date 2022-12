നിലയ്ക്കലിലെയും പമ്പയിലെയും ബസുകളിലെ തിരക്ക് പരിഹരിക്കണം: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ നിലയ്ക്കലിലെയും പമ്പയിലെയും ബസുകളിലെ തിരക്കിന് പരിഹാരം വേണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി. ആവശ്യത്തിന് കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ ഉറപ്പുവരുത്താൻ കോടതി നിർദേശിച്ചു. മുതിർന്ന പൗരന്മാരെയും ഭിന്നശേഷിക്കാരെയും ആദ്യം കയറാൻ അനുവദിക്കണം. നടപടികൾ ഇന്നുതന്നെ സ്വീകരിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

പമ്പയിലേക്കു സർവീസ് നടത്തുന്ന എല്ലാ സർവീസുകളും തീർഥാടനം കഴിയുംവരെ കെഎസ്ആർടിസി ശബരിമല സ്പെഷൽ ആക്കിയിരിക്കുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരം, കൊട്ടാരക്കര, പന്തളം, എരുമേലി ഡിപ്പോകളിൽനിന്നു പമ്പയിലേക്ക് ദിവസവും സർവീസ് നടത്തിവന്ന ഷെഡ്യൂൾ ബസുകളും സ്പെഷൽ ആക്കി. എരുമേലിയിൽനിന്നു പമ്പയിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർഡിനറി സർവീസ് തീർഥാടനം കഴിയും വരെ അട്ടത്തോട് വരെ മാത്രമാക്കി പരിമിതപ്പെടുത്തി.

പ്രധാന ഡിപ്പോകളിൽനിന്ന് പമ്പയിലേക്കുള്ള ശബരിമല സ്പെഷൽ ബസുകളിലെ നിരക്ക് (ആദ്യത്തേത് ഫാസ്റ്റ്, രണ്ടാമത്തേത് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ്):

തിരുവനന്തപുരം- 294, 303

കുമളി- 232, 240

ചെങ്ങന്നൂർ- 180, 187

കോട്ടയം- 190, 196

എറണാകുളം- 295, 305

പത്തനംതിട്ട- 143,149

കൊട്ടാരക്കര- 195, 201

ഗുരുവായൂർ- 429, 442

തൃശൂർ- 337, 388

എരുമേലി- 114, 119

കൊല്ലം- 232, 240

ആറ്റിങ്ങൽ- 275

ഓച്ചിറ 232, 240.

പമ്പ-നിലയ്ക്കൽ ചെയിൻ സർവീസിന്റെ നിരക്ക് കൂട്ടിയിട്ടില്ല. ലോഫ്ലോർ ബസുകളാണ് ചെയിൻ സർവീസിന് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. എസി ബസിന് 80 രൂപയും നോൺ എസി ബസിന് 50 രൂപയുമാണ് നിരക്ക്. പത്തനംതിട്ട- പമ്പ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചറിൽ ഇന്നലെ വരെ 112 രൂപയായിരുന്നു. അതാണ് 143 രൂപയായി വർധിച്ചത്.

