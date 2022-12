തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭാ സ്പീക്കര്‍ പാനലില്‍ മുഴുവന്‍ വനിതകള്‍. ഭരണപക്ഷത്തുനിന്നും യു.പ്രതിഭ, സി.കെ.ആശ എന്നിവർ വന്നപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തുനിന്ന് കെ.കെ.രമയെയും പാനലിൽ ഉള്‍പ്പെടുത്തി. പാനലില്‍ മുഴുവന്‍ വനിതകള്‍ വരുന്നത് ആദ്യമായിയാണ്.

വനിതകള്‍ പാനലില്‍ വരണമെന്ന് നിര്‍ദേശിച്ചത് സ്പീക്കര്‍ എ.എന്‍.ഷംസീറാണ്. സ്പീക്കറും ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും ഇല്ലത്തപ്പോൾ സഭ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്പീക്കര്‍ പാനലിലുള്ള അംഗങ്ങളാണ്.



ഉമ തോമസിനു പകരം യുഡിഎഫ് കെ.കെ.രമയുടെ പേരു നൽകിയത് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനമായി കണക്കാക്കാം. കെ.കെ.രമ പലപ്പോഴും ചോദ്യങ്ങളുമായി എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ ഭരണപക്ഷത്തു നിന്നുണ്ടായ എതിർപ്പ്, എം.എം.മണി രമയ്ക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശം, മുൻ സ്പീക്കർ എം.ബി.രാജേഷ് മണിക്കു നൽകിയ ശക്തമായ താക്കീത് എന്നിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്.



