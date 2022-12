കോഴിക്കോട് താൽക്കാലിക സൗകര്യത്തിനു പകരം കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം; കടമുറികൾ പൊളിക്കും

കോഴിക്കോട്∙ കോഴിക്കോട് വ്യാപാരികൾ നിർമിച്ച കടമുറികൾ കോർപറേഷൻ പൊളിക്കും. ജില്ലാ കലക്ടറുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് കോർപറേഷന്റെ നടപടി. കിഡ്സൺ കോർണറിലും താജ് റോഡിലും നിർമാണത്തിന് അനുമതി നൽകിയത് കോർപറേഷൻ തന്നെയാണ്. കോർപറേഷന്റെ കത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കെഎസ്ഇബി വൈദ്യുതിയും നൽകി. പാർക്കിങ്ങിനായി അനുവദിച്ച സ്ഥലത്താണ് 31 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി 12 വ്യാപാരികൾ കെട്ടിടം പണിതത്.

താൽക്കാലിക സംവിധാനമെന്ന നിലയ്ക്ക് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് കടകൾ തുറക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ, കോൺക്രീറ്റ് കെട്ടിടം പണിതത് ഇപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത്. കോർപ്പറേഷന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ കോർപ്പറേഷൻ പൊളിക്കാൻ നോട്ടിസ് നൽകിയെന്ന് സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.

