ഓണത്തിന് അവിയൽ, പുതുവർഷത്തിന് കിച്ചടി; റോഡ് കുഴിച്ചും അഴിമതി പിടിക്കും വിജിലൻസ്

കേൾക്കാൻ ഇമ്പവും കൗതുകവും ഒക്കെയുണ്ടെങ്കിലും ചിലർ ഈ പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞെട്ടും. സർക്കാർ ഓഫിസിലെ കൈക്കൂലിക്കാർക്കും അഴിമതിക്കാർക്കുമൊക്കെ മുട്ടിടിക്കും. വിജിലൻസ് നടത്തുന്ന മിന്നൽ പരിശോധനകൾക്കാണ് ഈ കിടിലൻ പേരുകൾ. മിന്നൽ പരിശോധനകൾക്കു നിറമുള്ള പേരുകൾ നൽകി സേനാംഗങ്ങളെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയത് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ എൻ. ശങ്കർ റെഡ്ഡി. അദ്ദേഹം വിജിലൻസിന്റെ തലപ്പത്ത് ഇരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഇത്തരം പേരുകൾ റെയ്ഡുകൾക്കു പതിവായിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ വിജിലൻസ് തലപ്പത്ത് എഡിജിപി മനോജ് ഏബ്രഹാമെത്തിയതോടെ വിജിലൻസിന്റെ മിന്നൽ പരിശോധനകളുടെ പേരുകൾ പ്രകമ്പനം കൊള്ളിക്കുകയുമാണ്. ഇപ്പോൾ പേരുകളിൽ കൂടുതലും സംസ്കൃതം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത്തരം പേരുകൾ വെറുതെ ഭംഗിക്ക് ഇടുന്നതല്ല. അവ കൊണ്ട് കുറച്ച് ഗുണങ്ങളുമുണ്ടെന്നു പറയുന്നുസ പേരുകളുടെ പിന്നിലെ സൂത്രധാരനായ വിജിലൻസ് ഐജി എച്ച്. വെങ്കിടേഷ്. ഇൗ പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമാണ് റെയ്ഡിനെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്യൂണിക്കേഷൻ പൂർണമായും നടക്കുക. റെയ്ഡ് വിവരം ചോരാതിരിക്കാൻ ഇത് ഗുണം ചെയ്യും. മാത്രമല്ല, ഇൗ റെയ്ഡിന് ശേഷം പേരുകൾ ജനം ഓർത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിജിലൻസ് ഇതുവരെ നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനകളിൽ വ്യത്യസ്തമായ പേരുകൾ

∙ ഓപ്പറേഷൻ നിർമ്മാൺ– നഗരസഭാ ഓഫിസുകളിൽ കെട്ടിട നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അനുമതിയ്ക്കായി പണം വാങ്ങുന്നുവെന്ന പരാതികളെ തുടർന്ന് നടന്ന പരിശോധന

∙ ഓപ്പറേഷൻ ഓവർലോഡ് –മോട്ടർ വാഹനവകുപ്പിൽ നടന്ന റെയ്ഡ്

∙ ഓപ്പറേഷൻ ജ്യോതി – പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫിസുകളിൽ പരിശോധന

∙ ഓപ്പറേഷൻ ട്രൂ ഹൗസ് – കോർപറേഷൻ, നഗരസഭാ ഓഫിസുകളിൽ പരിശോധന

∙ ഓപ്പറേഷൻ റെഡ് ടേപ്പ് – ഹയർസെക്കൻഡറി ഓഫിസുകളിൽ മിന്നൽ പരിശോധന

∙ ഓപ്പറേഷൻ സരൾ രാസ്ത –പിഡബ്ല്യുഡി റോഡുകൾ കുഴിച്ചുള്ള വിജിലൻസിന്റെ പരിശോധന

∙ ഓപ്പറേഷൻ ജാസുസ്– ആർടി ഓഫിസുകളിലെ പരിശോധന.

∙ ഓപ്പറേഷൻ ഗുണാ വക്താ–ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫിസുകളിലും ലാബുകളിലും പരിശോധന

∙ ഓപ്പറേഷൻ പഞ്ച്കിരൺ–സബ് റജിസ്ട്രാർ ഓഫിസുകളിൽ പരിശോധന

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘സ്നേക്സ് ഐ’–റവന്യുവകുപ്പ് ഓഫിസുകളിൽ പൂഴ്ത്തിവച്ച ഫയലുകൾക്കിടയിലേക്ക് പാമ്പിനെപ്പോലെ ഇഴഞ്ഞുചെല്ലണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു നൽകിയ പേര്.

∙ ഓപ്പറേഷൻ ബ്രൈറ്റ്നസ് –കെഎസ്ഇബിയിൽ പുതിയ കണക്‌ഷൻ നൽകുന്നതിലെ താമസം, ഓഫിസിലെ കൈക്കൂലി എന്നിവയൊക്കെ പരിശോധിക്കാനുള്ള നടപടി.

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘അവിയൽ’– ഓണത്തിന് എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും കിട്ടുന്ന ഓണ‘പ്പടി’ പിടിക്കാൻ

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട്’ –ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ നികുതിവെട്ടിപ്പും കൈക്കൂലിയും തടയാൻ

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘ഗ്രീൻ ചാനൽ’ –സെയിൽസ് ടാക്സിൽ നികുതിവെട്ടിപ്പുകൾ കണ്ടെത്താൻ

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘കൺട്രിമാൻ’– ട്രാഫിക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നടന്ന റെയ്ഡ്.

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘കിക്ക് ’ –എക്സൈസ് ഓഫിസുകളിൽ നടന്ന റെയ്ഡ്

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘ഡ്യൂ ഡ്രോപ്സ് ’– വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫിസുകളിൽ നടന്ന പരിശോധന

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘ടാബ്ലറ്റ്’– ഡ്രഗ്സ് കൺട്രോൾ ഓഫിസുകളിലും സർക്കാർ മരുന്നുവിൽപന കേന്ദ്രങ്ങളിലും നടത്തിയ പരിശോധന

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘കിച്ചടി’ –എല്ലാ ഓഫിസുകളിലും പുതുവർഷത്തിനു നടത്തിയ റെയ്ഡ്. പുതുവർഷ കൈക്കൂലി പിടിക്കാൻ

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘ഗ്രാമം’– പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസുകളിലെ മിന്നൽ പരിശോധന

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘ടൗൺ ആൻഡ് സിറ്റി’ –കോർപറേഷൻ, നഗരസഭാ ഓഫിസുകളിൽ നടന്ന പരിശോധന

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘കാളിന്ദി’– ജലവിഭവ വകുപ്പ് ഓഫിസുകളിലെ പരിശോധന

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘ഓണക്കാഴ്ച’– ഓണക്കാലത്ത് സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും ഓണക്കാഴ്ചയെന്ന പേരിൽ കിട്ടുന്ന കൈക്കൂലി പിടിക്കാൻ നടന്ന റെയ്ഡ്

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘വാട്ടർ ഫോൾ’– ജല അതോറിറ്റി ഓഫിസുകളിൽ നടന്ന റെയ്ഡ്

∙ ഓപ്പറേഷൻ ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബട്ടർ– സിവിൽ സപ്ളൈസ് ഓഫിസുകളിലും മണ്ണെണ്ണ, അരി, പഞ്ചസാര ഗോഡൗണുകളിലും നടന്ന റെയ്ഡ്

∙ ഓപ്പറേഷൻ ‘ടു ടയർ’– കോർപറേഷൻ, നഗരസഭാ ഓഫിസുകളിൽ നിന്നുള്ള ലൈസൻസ് പുതുക്കലിനു കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതു കണ്ടെത്താനുള്ള റെയ്ഡ്.

∙ ഓപ്പറേഷൻ എബിസി (ആക്സിലറേറ്റർ, ബ്രേക്ക്, ക്ലച്ച് )– ആർടിഒ ഓഫിസുകളിൽ നടന്ന റെയ്ഡ്

∙ ഓപ്പറേഷൻ അതിഥി– സർക്കാർ അതിഥി മന്ദിരങ്ങളിലെ പരിശോധന

∙ മിന്നൽ പരിശോധനകൾക്ക് പുറമേ ട്രാപ്പുകൾ

കൈക്കൂലി നേരിട്ടു വാങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഒരാവശ്യത്തിനു കയറിയിറങ്ങി മടുത്ത പൗരനെ കണ്ടുപിടിക്കും. അയാൾക്കു വിജിലൻസ് തന്നെ ഫിനോഫ്തലിൻ പൊടിയിട്ടു നോട്ട് കൊടുക്കും. കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീട്ടിലോ ഓഫിസിലോ പോയി ഇതു കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചാടിവീണ് വിജിലൻസ് പൊക്കുകയാണ് പതിവ്. പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമായി. നേരിട്ടു ജയിൽ. എന്നാൽ ചിലർ നേരിട്ടു കൈക്കൂലി വാങ്ങില്ല. ഏജന്റുമാരാണ് അധികവും ഇടപാട്. ഒരുമിച്ചു വൈകിട്ട് ഏതെങ്കിലും രഹസ്യസ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചുകൊടുക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിറകെ നിരീക്ഷിക്കാൻ മാസങ്ങളോളം രഹസ്യമായി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കുകയാണ് വിജിലൻസിന്റെ രീതി.

വിജിലൻസ് സജീവമായി കളത്തിലിറങ്ങിയപ്പോൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നവരെ പിടികൂടാൻ ജനവും കൂടെ കൂടി. ഇതോടെ കൈക്കൂലി ട്രാപ്പ് കേസ് വർധിച്ചു. ഈ വർഷം മാത്രം കയ്യോടെ പിടികൂടിയ കേസിന്റെ എണ്ണം 42 ആയി. 2021 ൽ പിടികൂടിയ 30 കേസുകളായിരുന്നു ഇതുവരെ റെക്കോർഡായിരുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ മറികടന്ന് ഇൗ വർഷം നവംബർ വരെ 42 കേസുകളാണ് വിജിലൻസ് പിടികൂടിയത്. കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടാലുടൻ വിജിലൻസിനെ സമീപിക്കാൻ ജനം തയാറാകുന്നതാണ് കൈക്കൂലിക്കാരെ പിടിക്കാൻ വിജിലൻസിന് തുണയാകുന്നതെന്ന് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടർ മനോജ് ഏബ്രഹാം പറയുന്നു. ഇൗ വർഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കയ്യോടെ പിടിയിലായത് റവന്യു വകുപ്പിൽ നിന്നാണ് 14 പേർ. തദ്ദേശവകുപ്പാണ് അഴിമതിയിൽ രണ്ടാമത്. 13 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കൈക്കൂലിയുമായി പിടികൂടി. ആരോഗ്യം (3), റജിസ്ട്രേഷൻ (2), എന്നിങ്ങനെയാണ് കണക്കുകൾ. ബാക്കി എട്ട് വകുപ്പുകളിലായി ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വീതവും കൈക്കൂലിയുമായി പിടിയിലായി.

സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലെ ഏറ്റവും അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഏറ്റവും സത്യസന്ധരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പട്ടിക തയാറാക്കുന്ന നടപടികൾ വിജിലൻസിൽ നടക്കുകയാണ്. ഇതിനായി പരിശോധനയ്ക്കല്ലാതെ തന്നെ രഹസ്യമായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ വിജിലൻസിന്റെ ശ്രദ്ധയുണ്ട്. ഇൗ രഹസ്യസാന്നിധ്യം ഉണ്ടായതോടെ അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അടുക്കലേക്ക് ആവശ്യങ്ങളുമായെത്തുന്നവരെയും വിജിലൻസ് സമീപിക്കുന്നു. അവരാണ് പരാതി നൽകാനും പിടികൂടാനും സഹായമാകുന്നത്. എല്ലാ കേസുകളും വകുപ്പുതല നടപടി പൂർത്തിയാക്കി ശിക്ഷാ നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെയും വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നിയോഗിച്ചു. അതോടെ, വിജിലൻസ് എടുക്കുന്ന കൂടുതൽ കേസുകളിലും ശിക്ഷയില്ലെന്ന പരാതിക്കും പരിഹാരമാകുകയാണ്. കൂടുതൽ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും നടത്തിയതോടെ ദിവസവും പരാതിയും വിവരങ്ങളുമായി വിളിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും ഇരട്ടിയായെന്ന് വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.

∙ വിജിലൻസിനെ പേടിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ?

റബർ ബോർഡ് അടുത്തിടെ വിജിലൻസ് വാരാഘോഷം നടത്തിയിരുന്നു. വിജിലൻസ് എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ െഞട്ടുന്ന കാലത്താണ് വിജിലൻസിന്റെ പേരിൽ ആഘോഷം! സത്യത്തിൽ എന്താണ് ഈ വിജിലൻസ് എന്നു ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരമുണ്ട്– സർക്കാരിന്റെ ഒന്നാം കണ്ണ്! കൈക്കൂലി കിട്ടിയാലേ സർക്കാർ സേവനം ജനങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാകൂ എന്ന ദുരവസ്ഥയിലാണ് വിജിലൻസിന്റെ പ്രസക്തി. വിജിലൻസുകാർ എവിടെയുമുണ്ടാകാം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചാടി വീഴാം, പിടികൂടാം. 1964ൽ ആണ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ വിഭാഗം ആഭ്യന്തരവകുപ്പിൽ രൂപീകൃതമായത്.

∙ ആരൊക്കെ ‘പെടും’?

സർക്കാരിന്റെ പണം സ്വീകരിക്കുകയും വിനിയോഗിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏതു സ്ഥാപനവും വിജിലൻസ് അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർ നേരിട്ടു വിജിലൻസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെ വരും. വരവിലുമധികം സമ്പാദിച്ചാൽ ജനപ്രതിനിധികളും വിജിലൻസിന്റെ നിരീക്ഷണ വലയത്തിലാകും.

∙ പ്രവർത്തന രീതി

രഹസ്യാത്മകമാണ് പ്രവർത്തന രീതി. പൊലീസ് യൂണിഫോം വേണ്ട. ലാത്തിയും തോക്കും പോലെ പൊലീസിന്റെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. പൊലീസിന്റെ വിഭാഗമാണെങ്കിലും വിജിലൻസിൽ വനിതാ പൊലീസില്ല. ഏതു സർക്കാർ ഓഫിസിലും ജോലി സമയത്തു പരിശോധന നടത്താം. രഹസ്യമായി സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലും അവിടെ വരുന്ന ജനങ്ങളുമായി ഇടപഴകി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കും. അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥനെന്നു പരാതി കിട്ടിയാൽ അയാളെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കും.

∙ വരവിൽ കവിഞ്ഞ സ്വത്ത്

സർക്കാരുദ്യോഗസ്ഥൻ ശമ്പളത്തിനേക്കാൾ അധികം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിജിലൻസിന്റെ റഡാറിൽ പെടും. വരുമാനത്തിന്റെ 20 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ സമ്പാദ്യം വന്നാൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഇടപാട് പരിശോധിക്കാനുള്ള അധികാരം വിജിലൻസിനുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബെനാമിയുടെ പേരിലാണു സമ്പാദിക്കുന്നതെങ്കിൽ വിജിലൻസിന് അധ്വാനം അൽപം കൂടും. ഇത്തരക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും പിറകേ കൂടി ആർക്കാണോ ഇൗ പണം ചെല്ലുന്നതെന്നു കണ്ടുപിടിക്കും. ഇങ്ങനെ ബെനാമിയാണെന്നു കണ്ടെത്തിയാൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മാത്രമല്ല ബെനാമികളും അഴിയെണ്ണും. കണ്ടെത്തുന്ന അനധികൃത സമ്പാദ്യം സർക്കാർ തിരിച്ചെടുക്കും.

∙ ഓടിക്കളയും അല്ലെങ്കിൽ വലിച്ചെറിയും

ഇതു വലിയ കൈക്കൂലി കിട്ടുന്ന ഓഫിസർമാരുടെ കഥയല്ല. വില്ലേജ് ഓഫിസ്, താലൂക്ക് ഓഫിസ് തുടങ്ങി ജില്ലാതല ഓഫിസിലൊക്കെ വിജിലൻസ് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തുമ്പോൾ ഉള്ള പരിപാടിയാണ്. ഓഫിസിന്റെ ടോയ്‌ലറ്റിൽനിന്ന് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടും. ആരോ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതു വിജിലൻസിന്റെ വരവ് അറിഞ്ഞ് അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചതാകും. ഇത് ആരുടേതാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരാരും സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ ഓഫിസിന്റെ മേധാവിയാണ് പ്രതിയാകുക. നേരിട്ട് അറസ്റ്റിലേക്കു പോകില്ലെങ്കിലും സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെ വകുപ്പുതല നടപടിയായിരിക്കും നേരിടേണ്ടി വരിക.

