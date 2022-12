മൂന്നുവയസുകാരന്റെ തലയും കയ്യും കാലും വെട്ടിയെടുത്തു; വീണ്ടും നരബലി: നടുക്കം

ലക്നൗ ∙ കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിൽനിന്നു കാണാതായ മൂന്നുവയസുകാരന്റെ മൃതദേഹം തലയും കയ്യും കാലും മുറിച്ചുമാറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ മീററ്റിൽനിന്നു കണ്ടെത്തി. സംഭവം നരബലിയാകാമെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

ഒക്ടോബർ 30 നാണ് ഡൽഹിയിലെ പ്രീത് വിഹാറിലുള്ള വീട്ടിൽനിന്നു കുട്ടിയെ അജ്ഞാതർ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ മീററ്റിലെ വയലിൽനിന്നു തലയില്ലാത്ത നിലയിൽ മൃതദേഹം ലഭിച്ചു. കാണാതാകുമ്പോൾ കുട്ടി ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രം നോക്കിയാണ് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. തല പിന്നീട് കണ്ടെത്തി.

സംഭവത്തിൽ ഒരു പതിനാറുകാരൻ അറസ്റ്റിലായെന്ന് മീററ്റിലെ മുതിർന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ അമൃത ഗുഗുലോത് അറിയിച്ചു.



English Summary: Headless Body Of Delhi Child Found in UP, Cops Suspect Human Sacrifice