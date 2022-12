ന്യൂനമർദം 'മാൻഡസ്' ചുഴലിക്കാറ്റായി; തമിഴ്നാട്ടിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം

ന്യൂഡൽഹി∙ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട തെക്ക് പടിഞ്ഞാറന്‍ ന്യൂനമർദം ശക്തി പ്രാപിച്ച് മാ‍ന്‍ഡസ് ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി. വെള്ളിയാഴ്ച വടക്കൻ തമിഴ്‌നാട്-പുതുച്ചേരി, ദക്ഷിണ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തീരങ്ങളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ് തമിഴ്‌നാട്ടിലേക്ക് അഞ്ചും പുതുച്ചേരിയിലേക്ക് മൂന്നും സംഘങ്ങളെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. തീരപ്രദേശങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്നവര്‍ കനത്ത ജാഗ്രതപാലിക്കാനാണ് നിര്‍ദേശം.

English Summary: Tamil Nadu, Andhra On Alert As Cyclone Mandous May Bring Heavy Rain