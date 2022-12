മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അടുത്തത് ‘ലവ് ജിഹാദ്’ വിരുദ്ധ നിയമം?; സൂചനയുമായി ഫഡ്നാവിസ്

മുംബൈ∙ ലവ് ജിഹാദിനെതിരായ നിയമം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൊണ്ടുവന്നേക്കും. നിയമം രൂപീകരിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുന്നതായി മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു. ലിവ് ഇൻ പങ്കാളിയായ ശ്രദ്ധ വോൾക്കറെ അഫ്താബ് അമിൻ പൂനാവാല ഡൽഹിയിൽ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ ശ്രദ്ധയുടെ പിതാവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയശേഷമായിരുന്നു ഫഡ്നാവിസിന്റെ പ്രസ്താവന.

‘‘ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ള നിയമങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണ്. അതുവച്ച് ഇനിയെന്തുവേണമെന്നു തീരുമാനിക്കും’’ – മഹാരാഷ്ട്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി കൂടിയായ ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞു. ലവ് ജിഹാദിനെതിരായ നിയമം ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Law Against "Love Jihad" In Maharashtra Next? Devendra Fadnavis Says