കാമുകി വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചു; പതിനേഴുകാരൻ സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് മരിച്ചു

ജയ്പുർ∙ കാമുകി മറ്റൊരാളെ വിവാഹം ചെയ്തതിന്റെ ദുഃഖം താങ്ങാനാവാതെ പതിനേഴുകാരൻ സ്വയം വെടിയുതിർത്തു മരിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ ബിൽവാരയിലെ മഹാത്മാ ഗാന്ധി ആശുപത്രി പരിസരത്ത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണു സംഭവം. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

ചില വഴിയാത്രക്കാർ യാഷ് വ്യാസ് എന്ന യുവാവിനെ ഉടൻതന്നെ ആശുപത്രിക്കുള്ളിലേക്കു മാറ്റി. പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉദയ്പുരിലേക്കു മാറ്റിയെങ്കിലും വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയോടെ മരിച്ചു. വ്യാസും പെൺകുട്ടിയും ഒരേ സ്കൂളിലാണു പഠിച്ചിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



കാമുകിയുടെ വിവാഹത്തിൽ അസ്വസ്ഥനാണെന്ന് അറിയിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് സംഭവത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് വികാസ് സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിനുശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്കു വിട്ടു നൽകി.



