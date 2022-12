‘ലീഗിനെക്കുറിച്ച് പിണറായിയുടെ അഭിപ്രായം ഗോവിന്ദൻ തിരുത്തിയതിൽ സന്തോഷം’

തൃശൂർ∙ മുസ്‌ലിം ലീഗിനെക്കുറിച്ചു പിണറായി വിജയനുള്ള അഭിപ്രായം പാർട്ടി സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ തിരുത്തിയതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ പുതിയ നിലപാടുകൊണ്ടു യുഡിഎഫിൽ കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കരുതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു.

മുസ്‌ലിം ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടിയാണെന്നു സിപിഎം പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ വെള്ളിയാഴ്ച വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ജനാധിപത്യപരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാർട്ടി ആയാണു ലീഗിനെ സിപിഎം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. പാർട്ടി രേഖകളിലും അങ്ങനെത്തന്നെയാണു പറയുന്നതെന്നും ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

English Summary: Happy that CPM's stand on Muslim League changed, says VD Satheesan