ലീഗിനെ എൽഡിഎഫിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല; ആർക്കു മുന്നിലും വാതിലടച്ചിട്ടില്ല: ഗോവിന്ദൻ

കോഴിക്കോട് ∙ മുസ്‌ലിം ലീഗിനെ എൽഡിഎഫിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്നു സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ. എൽഡിഎഫ് ആർക്കു മുന്നിലും വാതിൽ അടച്ചിട്ടില്ലെന്നും വലതു നയവും നിലപാടും തിരുത്തി വരുന്നുവരെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുസ്‌ലിം ലീഗിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തിട്ടില്ല. മു‌സ്‌ലിം ലീഗ് സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളെയാണ് സ്വാഗതം ചെയ്തത്. വർഗീയതയ്ക്കെതിരെയും ഗവർണർ വിഷയത്തിലും ലീഗ് കൃത്യമായ നിലപാട് എടുത്തു. നയവും നിലപാടും നോക്കിയാണു പാർട്ടികളോടുള്ള സമീപനമെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

ലീഗ് വര്‍‍ഗീയ പാര്‍ട്ടിയല്ലെന്ന് കഴിഞ്ഞദിവസം എം.വി.ഗോവിന്ദൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടിയല്ലെന്ന അഭിപ്രായം ഗോവിന്ദന്റേതു മാത്രമല്ലെന്നും സമൂഹത്തിന്‍റെ മൊത്തം അഭിപ്രായമാണെന്നും പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങള്‍ പ്രതികരിച്ചു. എല്‍ഡിഎഫിലേക്കുള്ള ക്ഷണമായി ഇതിനെ കാണുന്നില്ലെന്നും യുഡിഎഫിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണു ലീഗെന്നും തങ്ങള്‍ പറഞ്ഞു.

English Summary: Muslim League not be invited to LDF says MV Govindan