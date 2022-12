ബെലഗാവിക്കു വേണ്ടി ബലം പിടിച്ച് ബിജെപി സർക്കാരുകൾ: ‘കാസർകോട് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല കർണാടകത്തിന്’

കോൺഗ്രസ് (എസ്) വിട്ട് മാതൃപാർട്ടിയിലേക്ക് ശരദ് പവാർ മടങ്ങിവന്നത് 1987–ലാണ്. അതിന്റെ തലേവർഷമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിലുള്ള ബെലഗാവിയിലെ സ്കൂളുകളിൽ കന്ന‍ഡ നിർബന്ധിത വിഷയമാക്കാൻ കർണാടക സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ബെലഗാവിയെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം സംഘർഷഭരിതമായിരുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ കർണാടക സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉയർന്നു. ബെലഗാവി പ്രക്ഷുബ്ധമായി. തുടർന്ന് ലോറിയിലും കാറിലും ഡ്രൈവറുടെ വേഷത്തിലുമൊക്കെ ഒളിച്ച് ബെലഗാവിയിലെത്തി പ്രക്ഷോഭം നയിക്കുകയും പോലീസിന്റെ തല്ല് യഥേഷ്ടം വാങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന പവാർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളും എംപിയുമായ സുപ്രിയ സുലെയാണ് അടുത്തിടെ ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയത്. 1988ൽ പവാർ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയായി. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ശങ്കർറാവു ചവാനെ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി പവാറിനെ ഈ പദവിയേൽപ്പിച്ചത്. അന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി വളരുന്ന ശിവസേനയെ ഒതുക്കുക എന്നതായിരുന്നു പവാറിനെ നിയോഗിച്ചതിനു പിന്നിലെ ലക്ഷ്യം. അതിനു ശേഷം മൂന്നു ദശകം കഴിയുമ്പോൾ സ്വന്തമായി പാർട്ടിയുള്ള പവാറും ശിവസേനയും ഒരു പാത്രത്തിലുണ്ണുകയും ഒരുമിച്ചുറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു, പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കോൺഗ്രസും ഇവർക്കൊപ്പമുണ്ട്. ബെലഗാവിയെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ പവാറിന്റെ സ്വരത്തിന് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട്.

ശരദ് പവാർ (ഇടത്). ഒരു പഴയകാല ചിത്രം. സുപ്രിയ സുലെ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ചത് (facebook/supriyasule)

ഇതുപോലെ മറ്റൊരു നേതാവുമുണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ. ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെ. ഒരു ദരിദ്ര കുടുംബത്തിൽ ജനിക്കുകയും പ്രാരാബ്ധം കാരണം പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഓട്ടോ, ലോറി ഡ്രൈവറായും പാൽക്കാരനായുമൊക്കെ ജോലി നോക്കിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഷിൻഡെ. പഠനം നിർത്തിയ ശേഷം എത്തപ്പെട്ടത് സ്വദേശമായ സതാരയിൽനിന്ന് താനെയിൽ. അവിടെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായി ജോലി നോക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഷിൻഡെ ശിവസേനയുടെ പ്രാദേശിക തീപ്പൊരി നേതാവായ ആനന്ദ് ദിഘയെ പരിചയപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായിയായി മാറുന്നതും. ഷിൻഡെ പൂർണസമയ ശിവസേന പ്രവർത്തകനായി മാറിയ 1980–കളിലായിരുന്നു ബെലഗാവി വിഷയം ആളിക്കത്തിയത്. പവാർ പങ്കെടുത്ത അതേ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ശിവസേന പ്രവർത്തകനായി പങ്കെടുത്ത ഷിൻഡെ അതിന്റെ പേരിൽ 40 ദിവസം ജയിൽവാസം അനുഭവിച്ചു. ഇന്ന് അതേ ശിവസേനയെ വമ്പന്‍ അട്ടിമറിയിലൂടെ സ്വന്തമാക്കി ബിജെപിയുടെ സഹായത്തോടെ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയും.

ബെലഗാവി തർക്കം മൂക്കുമ്പോൾ, ബിജെപിക്ക് പങ്കാളിത്തമുള്ള ഭരണകൂടം മഹാരാഷ്ട്രയിലും ബിജെപി ഒറ്റയ്ക്ക് ഭരിക്കുന്ന കർണാടകം മറുവശത്തുമുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധേയം. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ വിഷയം അങ്ങേയറ്റം വൈകാരികവും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒറ്റക്കെട്ടുമാണ്. ആറു ദശകത്തോളമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെലഗാവി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ബെലഗാവി ഒരു പ്രശ്നമായി പൊടുന്നനെ ഉയർന്നു വന്നത്? എന്താണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് ഇതിലുള്ള താത്പര്യം? ബെലഗാവിയെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന്റെ പേര് കൂടി വലിച്ചിഴയ്ക്കപ്പെടുന്നത്? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

∙ ബെലഗാവി എന്ന തന്ത്രപ്രധാന പ്രദേശം

പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾക്ക് താഴെ മഹാരാഷ്ട്രയുമായും ഗോവയുമായും അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന പട്ടണം. കാലങ്ങളായി ബെൽഗാമെന്നും 2014 മുതൽ ഔദ്യോഗികമായി ബെലഗാവി എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. കർണാടകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജില്ല. ബ്രിട്ടിഷ് ഭരണകാലത്ത് സൈനിക കേന്ദ്രമായിരിക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരവും ഇന്ത്യ സൈനിക കേന്ദ്രമായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്ത പ്രദേശം. പോർച്ചുഗീസുകാരുടെ 451 വർഷത്തെ ഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് ഗോവയെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള സൈനിക നീക്കത്തിന് ജവാഹർലാൽ നെഹ്റു അനുമതി നല്‍കിയപ്പോൾ അന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ആക്രമണത്തിന് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചത് ബെൽഗാമായിരുന്നു. (21 ഇന്ത്യൻ സൈനികരും 30 പോർച്ചുഗീസ് സൈനികരും രണ്ടു ദിവസത്തെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഗോവ സൈനിക നടപടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ, മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഗോവയിലെ ആദ്യ ലഫ്. ഗവർണറായതും ഒരു മലയാളിയായിരുന്നു – ഒറ്റപ്പാലം സ്വദേശി കുഞ്ഞിരാമൻ പാലാട്ട് കാൻഡത്ത്. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ െചറുകഥയായ വാസനാവികൃതി എഴുതിയ വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമന്‍ നായനാരുടെ കൊച്ചുമകൻ. കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ചേറ്റൂർ ശങ്കരൻ നായരാണ് കെ.പി. കാൻഡത്തിന്റെ അമ്മയുടെ പിതാവ്).

കുഞ്ഞിരാമൻ പാലാട്ട് കാൻഡത്ത്.

കഴിഞ്ഞ ആറു പതിറ്റാണ്ടായി രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള നിരന്തര സംഘർഷത്തിന് കാരണമായ പ്രദേശം കൂടിയാണ് ബെൽഗാവി. 1960–കൾ മുതൽ 1980–കൾ വരെ ബെലഗാവിയെ ചൊല്ലി നിരവധി സംഘർഷങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ കാരണങ്ങളറിയാൻ കുറച്ച് ചരിത്രം കൂടി പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

∙ തർക്കത്തിന്റെ ആറു പതിറ്റാണ്ട്

1881-ലെ ബ്രിട്ടിഷ് ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിയ കണക്കെടുപ്പ് അനുസരിച്ച് കർണാടക–മഹാരാഷ്ട്ര അതിർത്തിയിലുള്ള ബെലഗാവി ജില്ലയിലെ ജനസംഖ്യ 8.64 ലക്ഷം ആയിരുന്നു. ഇതിൽ കന്നട സംസാരിക്കുന്നവർ 64.3 ശതമാനവും മറാത്തി സംസാരിക്കുന്നവർ 26.4 ശതമാനവും എന്നായിരുന്നു കണക്ക്. ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിനു ശേഷം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പുനഃസംഘടന തീരുമാനിച്ചത് ഭാഷാപരമായ ഈ കണക്കു നോക്കിയായിരുന്നു. 1947ൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ബെലഗാവി ജില്ല മഹാരാഷ്ട്രയും ഗുജറാത്തും ചേർന്ന ബോംബെ പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായി. എന്നാൽ 1950–കളിൽ ഇവിടുത്തെ ജനസംഖ്യയിലെ കണക്കിൽ മാറ്റം വന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര ഭാഗത്തുനിന്ന് ധാരാളം പേരുടെ ഒഴുക്ക് ഇവിടേക്ക് ഉണ്ടാവുകയും ഇവിടെയുള്ളവർ കൂടുതൽ തെക്കോട്ട് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. അതോടെ ബെലഗാവിയിലെ മറാത്തി സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവുണ്ടാ‌യി. 1951–ലെ സെൻസസിൽ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്.

1956–ലാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാസാക്കുന്നത്. തുടർന്ന് ബെലഗാവി അന്നത്തെ മൈസൂർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും പിന്നീട് കർണാടക സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഭാഗമായി. അപ്പോൾ മറാത്തി സംസാരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കന്നട സംസാരിക്കുന്നവരേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു ബെലഗാവിയിൽ. എന്നാൽ 1881–ലെ കണക്കായിരുന്നു തീരുമാനത്തിനു പിന്നിൽ. ഇതോടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി. ബെലഗാവിയും അതിനോടു ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളും മഹാരാഷ്ട്രയോട് ചേർക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബെലഗാവിയിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും രാഷ്ട്രീയക്കാർ രംഗത്തുവന്നു. മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 21(2) (ബി) പാസാക്കുകയും ബെലഗാവിക്ക് മേൽ അവകാശം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിവേദനം നൽകുകയും ചെയ്തു. ബെലഗാവി അടക്കം മറാത്തി സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ കർണാടകത്തോട് ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു ഇതിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. 7000 ചതുരശ്ര കിമീ വിസ്തൃതിയിൽ 814 ഗ്രാമങ്ങളും മൂന്ന് പട്ടണങ്ങളും – ബെൽഗാം, നിപ്പനി, കാർവാർ – തങ്ങളുടെ ഭാഗമാണെന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അന്ന് അവകാശപ്പെട്ടത്.

ജമ്മുവിൽ ജസ്റ്റിസ് മെഹർ ചന്ദ് മഹാജന്റെ പ്രതിമ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തപ്പോൾ. ചിത്രം: Twitter/JammuMayor

10 വർഷത്തിനു ശേഷം 1966–ൽ ഈ പ്രശ്നം പരിശോധിക്കാൻ കേന്ദ്രം മഹാജൻ കമ്മിഷനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. ജമ്മു–കശ്മീർ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും സുപ്രീം കോടതിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായിരുന്നു മെഹർ ചന്ദ് മഹാജൻ. അടുത്ത വർഷം ഇതു സംബന്ധിച്ച് സമ‍ർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ കമ്മിഷന്റെ ശുപാർശകൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു: 247 ഗ്രാമങ്ങളും ബെൽഗാമും കർണാടകത്തിനൊപ്പവും 264 ഗ്രാമങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കും എന്നായിരുന്നു അത്. മഹാരാഷ്ട്ര ഈ ശുപാർശകൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞപ്പോൾ എത്രയും വേഗം നടപ്പാക്കണം എന്നായിരുന്നു കർണാടകത്തിന്റെ ആവശ്യം. വൈകാതെ മഹാരാഷ്ട്ര ഏകീകരണ സമിതി (എംഇഎസ്) വിഷയം ഏറ്റെടുത്തു. 1948ൽ രൂപീകൃതമായ സാമൂഹിക–രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഏകീകരൺ സമിതി. മറാത്തി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന 860 ഗ്രാമങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സംയുക്ത മഹാരാഷ്ട്ര സ്ഥാപിക്കണമെന്ന വാദക്കാരാണ് ഇവർ. ബെലഗാവി ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘടനയ്ക്ക് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും പിന്തുണയുമുണ്ട്. ഏതാനും ദശകങ്ങളായി ബെലഗാവിയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും മഹാരാഷ്ട്ര ഏകീകരൺ സമിതി ഗണ്യമായ പിന്തുണ നേടിയെടുക്കുകയും പ്രദേശത്തെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ചേർക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മറുഭാഗത്ത് കർണാടക രക്ഷണ വേദിക നിലവിലെ സ്ഥിതി നിലനിർത്തണമെന്നും ബെലഗാവി കന്നഡ സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രാമുഖ്യമുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

2021ൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ ബലഗാവിയിലെ മറാത്തി ബോർഡുകൾ മായ്ക്കുന്ന കർണാടക രക്ഷണ വേദികെ പ്രവർത്തകർ (ചിത്രം: ANI)

1960–80 കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ അക്രമാസക്തമായ പല സമരങ്ങളും ഈ മേഖലയിൽ അരങ്ങേറി. 90–കൾ വരെ ഇടവിട്ടുള്ള സമയങ്ങളിലും വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി. ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു സ്കൂളുകളിൽ കന്നഡ നിർബന്ധിത ഭാഷയാക്കുന്നതിനെതിരെ 1986 ജൂണിൽ നടന്ന സംഘർഷവും പോലീസ് വെടിവയ്പും തുടർന്നുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങളും. ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് പവാറും ഷിൻഡെയുമടക്കമുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയക്കാർ. മഹാജന്‍ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞു കൊണ്ട് ഭരണഘടനയുടെ 131(ബി) അനുസരിച്ച് പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ടാകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് 2004ൽ മഹാരാഷ്ട്ര സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഈ കേസ് അന്നു മുതൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഏറെ വൈകാരികമായി പ്രശ്നമായാണ് ബെലഗാവി കണക്കു കൂട്ടുന്നത്. രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പാർട്ടികൾ ഈ കാര്യത്തിനു വേണ്ടി ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാകാറുണ്ട്. 2006–ൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ പറഞ്ഞത്, കർണാടകയിൽ ജീവിക്കുന്ന മറാത്തി സംസാരിക്കുന്ന ജനങ്ങള്‍ അനുഭവിക്കുന്ന അരക്ഷിതാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ബെലഗാവിയെ മഹാരാഷ്ട്രയോട് ചേർക്കണമെന്നാണ്.

∙ എന്താണ് പെട്ടെന്നുള്ള പ്രകോപനം?

ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്കു മുന്നോടിയായും ബെലഗാവി വിഷയം ഉയർന്നുവരാറുണ്ട്. 2017–ൽ ജയ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് എഴുതിയ, മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിന്റെ ബസിന് ബെലഗാവിയിൽ സ്വീകരണം നൽകിയ മഹാരാഷ്ട്ര ഏകീകരൺ സമിതിയുടെ 12 പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കർണാടക സർക്കാർ രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം അടക്കമുള്ളവ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ജയ് മഹാരാഷ്ട്ര എന്നെഴുതിയ ബസുകൾ മുംബൈ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ബെലഗാവിയിലേക്കായിരുന്നു പുറപ്പെട്ടത്. ബെലഗാവിയിൽ ഈ സംഘടനയിൽ പെട്ടവർ ബസുകളെ സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ് അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ കടുത്ത നടപടിക്ക് മുതിർന്നത്.

നവംബർ 30–ന് സുപ്രീം കോടതി ഈ വിഷയം പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയായിരുന്നു ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും വിവാദ പ്രസ്താവനകളുമായി ഇത്തവണ രംഗത്തു വന്നത്. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബാസവരാജ് ബൊമ്മെയാണ് ഇത്തവണ ആദ്യവെടി പൊട്ടിച്ചത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ജലക്ഷാമം കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര – കർണാടക അതിർത്തിയിലുള്ള സാംഗ്‍ലി ജില്ലയിലെ ചില ഗ്രാമങ്ങൾ, തങ്ങളെ കർണാടകത്തിനൊപ്പം ചേർക്കണമെന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കിയെന്ന് നവംബർ ഒടുവിൽ ബൊമ്മെ അവകാശപ്പെട്ടു. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദം നിഷേധിച്ച മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസാവട്ടെ, ഒരു ഗ്രാമവും ഇത്തരത്തിൽ പ്രമേയം പാസാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ആരും എവിടേക്കും പോകില്ലെന്നും മറുപടി പറഞ്ഞു. 2012–ലാണ് ജലക്ഷാമത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഗ്രാമങ്ങൾ പ്രമേയം പാസാക്കിയതെന്നും പുതുതായി ആരും പ്രമേയം പാസാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഫഡ്നാവിസ് പറഞ്ഞതിനു പുറമെ മറാത്തി സംസാരിക്കുന്ന ബെലഗാവി മാത്രമല്ല, കാർവാറും നിപ്പനിയും മഹാരാഷ്ട്രയോട് ചേർക്കാൻ തങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഇതോടെ, മഹാരാഷ്ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി പ്രകോപനപരമെന്ന് ബൊമ്മൈയും പ്രതികരിച്ചു. ഫഡ്നാവിസ് സ്വപ്നം കാണുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ലെന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭൂമിയും ജലവും അതിർത്തിയും സംരക്ഷിക്കാൻ കർണാടക സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് എന്നുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. കർണാടകയുടെ അതിർത്തി മേഖലകളിലെ ഒരു തരി ഭൂമി വിട്ടുനൽകില്ലെന്നു പറഞ്ഞ ബൊമ്മൈ, ഇതിനു പകരം മഹാരാഷ്ട്ര ചെയ്യേണ്ടത് കന്നട സംസാരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര ജില്ലകളായ സൊലാപുർ, അക്കലക്കോട്ടെ എന്നിവ കർണാടകയ്ക്ക് വിട്ടുനൽകുകയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി തർക്കം അടുത്ത തലത്തിലേക്കുയർത്തി.

∙ വിട്ടുകൊടുക്കാതെ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും

വിഷയത്തിൽ രമ്യമായ പരിഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ പോർ വിളിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ബെലഗാവി വിഷയത്തിൽ പിന്നീടുണ്ടായത്. ബെലഗാവി തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതിനു വേണ്ടി‌യുള്ള പ്രക്ഷോഭത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്കു പെൻഷൻ അനുവദിക്കാനുള്ള മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ തീരുമാനമായിരുന്നു ഇതിലൊന്ന്. ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത കർണാടകത്തിൽ താമസിക്കുന്നവർക്കും പെൻഷൻ നൽകുമെന്നും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കർണാടകമാകട്ടെ, ഇതിന് മറുപടിയായി കർണാടത്തെ ഒരുമിപ്പിക്കാനായി പൊരുതിയ മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള കർണാടകക്കാർക്കും പെൻഷൻ നൽകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തി. ഇതിനു പുറമെ മഹാരാഷ്ട്രയിലുള്ള കന്ന‍ഡ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്കൂളുകൾക്ക് ധനസഹായം അനുവദിക്കുമെന്നും പ്രഖ്യാപനം നടത്തി.

ബെലഗാവി ജില്ലയിലെ ഗോഗ്തെ കോളജിൽ ഈ മാസമാദ്യം നടന്ന പരിപാടിക്കിടെ കർണാടക പതാക ഉയർ‌ത്തിയ വിദ്യാർഥിയെ മറ്റു വിദ്യാർഥികൾ ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ചതും വിഷയം വഷളാക്കി. ഇതിനെതിരെ കന്നഡ രക്ഷണ വേദി പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് സംഘർഷത്തിലും കലാശിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ പുണെയിൽനിന്ന് ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് വരികയായിരുന്ന ലോറി ബെലഗാവിയിൽ വച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഇതോടെ തങ്ങളുടെ ബസുകൾ കര്‍ണാടകത്തിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര നിർത്തി വച്ചു. ബെലഗാവിയിലുണ്ടായ അക്രമത്തിന് പ്രതികാരവുമായി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ സേനാ പ്രവർത്തകരും രംഗത്തെത്തി. പുണെയിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കർണാടക റജിസ്ട്രേഷനുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ കറുപ്പ്, ഓറഞ്ച് കളറുകൾ ഒഴിച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. ഇരു സംഭവങ്ങളിലും നിരവധി പേരെ രണ്ടു സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും െചയ്തു. 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഈ അക്രമം അവസാനിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങള്‍ വേറെ വഴി നോക്കുമെന്നും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും അതിന് ഉത്തരവാദിയെന്നും ശരദ് പവാർ ഇതിനിടെ പ്രസ്താവനയിറക്കുകയും ചെയ്തു.

കർണാടക അതിർത്തിയിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ശിവസേനാ പ്രവർത്തകരെ പോലീസ് തടഞ്ഞപ്പോൾ. ചിത്രം: ANI

മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിമാരും ബെലഗാവി വിഷയം സർക്കാരിനു വേണ്ടി ഏകോപിപ്പിക്കുന്നവരുമായ ചന്ദ്രകാന്ത് പാട്ടിൽ, ശംഭുരാജ് ദേശായി എന്നിവർ ഇതിനിടെ ബെലഗാവി സന്ദർശിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടതും ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ ഉരസലിന് വഴിതെളിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്ര ഏകീകരൺ സമിതി പ്രവർത്തകരെ കാണാനും, 1986ർ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിക്കാനുമായിരുന്നു ഇവരുടെ തീരുമാനം. എന്നാൽ ഇത് അനുവദിക്കരുതെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നമുണ്ടാകുമെന്നും ബൊമ്മൈ മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രിയോട് വ്യക്തമാക്കി. അംബേദ്ക്കർ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനായിരുന്നു തങ്ങൾ പോകുന്നത് എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ദിവസങ്ങൾ നീണ്ട അനിശ്ചിതത്വത്തിനൊടുവിൽ മഹാരാഷ്ട്ര സംഘം യാത്ര ഉപേക്ഷിച്ചു. തന്റെ അഭ്യർഥന പ്രകാരമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മന്ത്രിമാർ യാത്ര വേണ്ടെന്നു വച്ചതെന്ന് െബാമ്മൈ പറഞ്ഞതോടെ കർണാടക സർക്കാരിന്റെ സമ്മർദ്ദത്തിന് ഷിൻഡെ–ഫഡ്നാവിസ് സർക്കാർ വഴങ്ങിയെന്ന ആരോപണവുമായി പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തെത്തി. ‘ഭീരുക്കൾ’ എന്നാണ് ശിവസേന (ഉദ്ധവ് താക്കറെ) നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവുത്ത് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

∙ എന്താണ് നിലവിലെ സ്ഥിതി?

ബെലഗാവി ജില്ലയിൽ ഇരു ഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നവർ ഏറെക്കുറെ തുല്യമാണ് എന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്കുകൾ. അതേ സമയം, ബെലഗാവി താലൂക്കിൽ 75 ശതമാനത്തോളം മറാത്തി സംസാരിക്കുന്നവരാണ് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ബെലഗാവി തർക്കം എന്നു പറയുമ്പോൾ അത് താലൂക്കാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും, രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ് ഇത് തെറ്റായി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. രണ്ടാഴ്ചയോളം നീണ്ട സംഘർഷാവസ്ഥയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസമായി നേരിയ കുറവുണ്ട്. ഇരു ഭാഗങ്ങളും വാഹന സഞ്ചാരം പുനഃരാരംഭിച്ചു. എന്നാൽ കർണാടക നിയമസഭയുടെ ഡിസംബർ 19–ന് തുടങ്ങാനിരിക്കുന്ന ശീതകാല സമ്മേളനം ബെലഗാവിയിൽ വച്ച് നടത്താനുള്ള തീരുമാനത്തോടെ സംഘർഷ സാധ്യത ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്.

2021ൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ, മഹാരാഷ്ട്ര ഏകീകരൺ സമിതി പ്രവർത്തകനു നേരെ കർണാടക രക്ഷണ വേദികെ പ്രവർത്തകർ കരിമഷി ഒഴിച്ചപ്പോൾ. (ചിത്രം: ANI)

2006–ൽ പ്രഖ്യാപനം നടത്തി 2012–ൽ ഒരു നിയമസഭാ മന്ദിരം നിർമിച്ച് ഫലത്തിൽ ബെലഗാവിയെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ രണ്ടാം തലസ്ഥാനമെന്നതു പോലെയാക്കുകയാണ് കർ‌ണാടകം ചെയ്തത്. അവിടെയാണ് ഈ മാസം 19 മുതൽ 30 വരെ നിയമസ‌ഭാ സമ്മേളനം ചേരാൻ പോകുന്നത്. വിഷയത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഏകീകരൺ‌ സമിതി പ്രക്ഷോഭം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. തങ്ങൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചതു പോലെ ബെലഗാവിയിൽ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരുന്നതിനെതിരായ ‘മഹാമേള’ പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്ര ഏകീകരൺ സമിതി പ്രവർത്തകർ ആവർത്തിക്കുന്നു.

ഉദ്ധവ് താക്കറെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോഴും ബെലഗാവി സംബന്ധിച്ച് പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. കർണാടകം കൈവശപ്പെടുത്തി വച്ചിരിക്കുന്ന, മറാത്തി സംസാരിക്കുന്നവരുള്ളതും മറാത്ത സംസ്കാരമുള്ളതുമായ മേഖലകൾ മഹാരാഷ്ട്രയോട് ചേർക്കുക എന്നത് ഈ അതിർത്തി പ്രശ്നത്തിൽ ജീവൻ വെടിഞ്ഞവർക്കുള്ള യഥാർഥ ആദരവാണ് എന്നായിരുന്നു 2021–ൽ അദ്ദേഹം പ്രസ്താവിച്ചത്. ഇതിനോട് ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് അന്നത്തെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ് യെഡിയൂരപ്പ പ്രതികരിച്ചത്. തങ്ങളുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഒരിഞ്ച് സ്ഥലം വിട്ടുനൽകാൻ പോകുന്നില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി. സുപ്രീം കോടതി മുൻപാകെയുള്ള കേസിൽ‌ പ്രതിനിധീകരിക്കാൻ ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളും വിദഗ്ധ നിയമസംഘത്തിനും രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

∙ മാച്ച് ഫിക്സിങ്ങെന്നു കോൺഗ്രസ്

അതേ സമയം, ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലേയും ബിജെപി നേതാക്കൾ ചേർന്നുള്ള ‘മാച്ച് ഫിക്സിങ്’ ആണ് ബെലഗാവി വിഷയത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് കർണാടകത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം പ്രതികരിച്ചത്. ആദ്യം ബെലഗാവിയും പിന്നാലെ കാർവാറും വേണമെന്നാണ് ഫഡ്നാവിസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് കർണാടക പിസിസി അധ്യക്ഷൻ ഡി.കെ ശിവകുമാർ പറയുന്നു. കർണാടകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മറാത്തികളാണെങ്കിലും അവരും കന്നഡിഗരാണ്. ബിജെപി ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമായി ജനങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവന നടത്തുകയാണെന്നും ശിവകുമാർ ആരോപിച്ചു.

കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഇടപെടലാണ് എൻസിപി ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ബിജെപിയാണ് ഭരണത്തിലുള്ളത് എന്നതിനാൽ എത്രയും വേഗം പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെന്ന് പാര്‍ട്ടിയുടെ ലോക്സഭാ എംപി സുപ്രിയ സുലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോക്സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ‘‘കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസമായി ഒരു പുതിയ വിഷയം ഉയർന്നു വന്നിരിക്കുകയാണ്. അയൽ സംസ്ഥാനമായ കർണാടകത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡ്ഢിത്തം വിളമ്പുകയാണ്. ഇന്നലെ കർണാടക അതിർത്തിയിലേക്ക് പോകാനിരുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽനിന്നുള്ളവരെ തല്ലിച്ചതച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മഹാരാഷ്ട്രയെ ഛിന്നഭിന്നമാക്കുമെന്നാണ് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി പറയുന്നത്. രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളും ഭരിക്കുന്നത് ബിജെപിയാണ്. ഇത് ഇനിയും വഷളാക്കാൻ അനുവദിക്കാനാകില്ല. എത്രയും വേഗം ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണം’’– സുപ്രിയ സുലെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ച പാടില്ലെന്നായിരുന്നു കർണാടക എംപിമാരുടെ മറുപടി.

∙ കാസർകോട് എന്ന കർണാടക അതിർത്തി

ബെലഗാവി വിഷയത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച മഹാജൻ കമ്മിഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ കാര്യം, കേരളത്തിന്റെ കാസർകോട്, മഞ്ചേശ്വരം തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങൾ കർണാടകത്തിന് വിട്ടുനൽകണമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്കൊപ്പം കേരളവും ആ ശുപാർശകൾ അന്നു തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. 2006ൽ, 14–ാം ലോക്സഭയിലെ കര്‍ണാടകത്തിൽനിന്നുള്ള ബിജെപി എംപി മഞ്ജുനാഥ് കുന്നൂര്‍ വിഷയം ലോക്സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ അന്നത്തെ കാസർകോ‍ട് എംപിയും സിപിഎം നേതാവുമായ പി. കരുണാകരൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഈ വിഷയത്തോട് എതിർപ്പ് അറിയിക്കുകയും സഭയിൽ ചർച്ച പോലും പറ്റില്ലെന്നും കേരളം നേരത്തേ തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.

മെഹർ ചന്ദ് മഹാജന്റെ ചിത്രവുമായി പുറത്തിറങ്ങിയ സ്റ്റാംപ്.

ചന്ദ്രഗിരി പുഴയ്ക്ക് തെക്കുള്ള എട്ടു ഗ്രാമങ്ങൾ ഒഴികെ കാസർകോ‍ട് താലൂക്ക് മുഴുവനായി കർണാടകത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനായിരുന്നു മഹാജൻ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടിലെ ശുപാർശ. ഭരണപരവും സാമ്പത്തികപരവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ കാരണങ്ങളാണ് കമ്മിഷൻ ഇത്തരമൊരു നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ കാരണമായത് എന്നായിരുന്നു റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇതിനൊപ്പം, കാർവാർ, സുപ, ഹലിയാൽ തുടങ്ങി കൊങ്കിണി സംസാരിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ മഹാരാഷ്ട്ര അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിലും, കൊങ്കിണി മറാത്തി ഭാഷയുടെ വകഭേദമാണെന്ന മഹാരാഷ്ട്ര വാദം തള്ളിക്കൊണ്ട് കാർവാർ കർണാടകത്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ കമ്മിഷൻ ശുപാർശ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

അടുത്ത വർഷം കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബിഎംസി ഉൾപ്പെടെയുള്ള തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കാനിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞാലും ബെലഗാവി വിഷയത്തിലുള്ള ചർച്ചകളും വാഗ്വാദങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും സംഘർഷങ്ങളും നീണ്ടുനിന്നാലും അദ്ഭുതപ്പെടാനില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. അതിനടുത്ത വർഷമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും.

