കോൺഗ്രസിന്റെ മൃദുഹിന്ദുത്വ സമീപനം: ‘അസംതൃപ്തിയുള്ളവർ ഇടതുപക്ഷത്തേക്കു വരും’

കോഴിക്കോട്∙ കോൺഗ്രസിന്റെ മൃദുഹിന്ദുത്വ സമീപനത്തിൽ അസംതൃപ്തിയുള്ളവർ ഇടതുപക്ഷത്തേക്കു വരുമെന്നു മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ്. കോൺഗ്രസിലും ലീഗിലും ഈ നിലപാടിൽ‌ അസംതൃപ്തിയുള്ളവരുണ്ടെന്നും റിയാസ് പറഞ്ഞു.

യുഡിഎഫിനകത്ത് മതനിരപേക്ഷ മനസ്സുള്ളവർ തൃപ്തരല്ല. കേരളത്തിൽ യു‍ഡിഎഫ് ബിജെപിയുടെ ബി ടീമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ദേശീയാടിസ്ഥാനത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എടുക്കുന്ന നിലപാടിനു വിരുദ്ധമായി ഇവിടെ ബിജെപി ആഗ്രഹിക്കുന്നതുപോലുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾക്കൊപ്പം സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചുപോവുന്നവരായി കേരളത്തിലെ പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും മാറി. ഇതിൽകടുത്ത അസംതൃപ്തിയുണ്ട്.

ആ അസ്വസ്ഥതയുടെ ഭാഗമായി പലരും ഭാവിയിൽ ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തോടടുക്കും. ഇതുസ്വാഭാവികമാണെന്നും സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്നും റിയാസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Dissatisfied members from Congress and Muslim League will move to the Left, says PA Mohammed Riyas