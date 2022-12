3000 ചോദിച്ചു, 1000ൽ ഒതുക്കി; അർദ്ധരാത്രി റോഡില്‍ നടന്നതിന് ദമ്പതികൾക്ക് പിഴ

ബെംഗളൂരു∙ രാത്രി 12.30ന് വീടിനു പുറത്തിറങ്ങി നടന്നതിനു പിഴ ഈടാക്കി പൊലീസ്. ബെംഗളൂരുവിലാണു സംഭവം. രാത്രി വീടിനടുത്തുള്ള തെരുവിലൂടെ നടന്നതിനാണു നിയമം ലംഘിച്ചുവെന്ന പേരിൽ ദമ്പതികളിൽനിന്ന് പൊലീസ് പിഴ ഈടാക്കിയത്. ഒരു പിറന്നാൾ ആഘോഷത്തിനുശേഷം വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുകയായിരുന്നു ഇവർ. ഇതിനിടെയാണു പൊലീസിന്റെ പിങ്ക് ഹൊയ്സാലാ വാഹനത്തിലെത്തിയവർ ദമ്പതികളിൽനിന്നു പിഴ ഈടാക്കിയത്.

കാർത്തിക് പത്രി എന്നയാളാണു വിഷയത്തിൽ ബെംഗളൂരു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടു ട്വിറ്റ് ചെയ്തത്. 15 ട്വീറ്റുകളിലായി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: സുഹൃത്തിന്റെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ കേക്ക് മുറിക്കൽ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവമുണ്ടായത്. സമയം രാത്രി 12.30നോട് അടുത്തിരുന്നു. മാന്യത ടെക് പാർക്കിനു സമീപമുള്ള സൊസൈറ്റിയിലെ താമസക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ. വീടിന്റെ ഗേറ്റിന് അടുത്ത് എത്താറായപ്പോഴാണ് ഒരു പട്രോളിങ് വാൻ സമീപത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തിയത്. പൊലീസ് യൂണിഫോമിലുള്ള രണ്ടുപേർ ഇറങ്ങി ഐഡി കാർഡ് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു. തെരുവിലൂടെ നടന്നതിന് ഐഡി കാർഡ് കാണിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്തിനെന്നു കരുതി ഞങ്ങൾ ഞെട്ടിപ്പോയി. തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ ആധാർ കാർഡുകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ പൊലീസിനെ കാണിച്ചു. ഇതിനു പിന്നാലെ പൊലീസ് ഫോണുകൾ വാങ്ങുകയും വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഇതിനിടെ പൊലീസുകാരിൽ ഒരാൾ വാഹനത്തിൽനിന്ന് ഒരു ചലാൻ ബുക്ക് പോലെയുള്ളത് എടുത്ത് പേരും ആധാർ നമ്പറുകളും രേഖപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. എന്തിനാണ് പേരും വിവരങ്ങളും എഴുതുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ രാത്രി 11നുശേഷം റോഡിൽ കറങ്ങിയതിനുപിഴ ഈടാക്കാനാണെന്നു പറഞ്ഞു. അത്തരമൊരു നിയമം ഇല്ലെങ്കിലും രാത്രി വൈകിയതിനാലും ഫോണുകൾ പിടിച്ചെടുത്തതിനാലും സ്ഥിതിഗതികൾ വഷളാക്കേണ്ടതില്ലെന്നു ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു.

അത്തരമൊരു നിയമത്തെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും ക്ഷമിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുവെങ്കിലും പൊലീസ് വിട്ടയക്കാൻ തയാറായില്ല. പിഴയായി 3,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പണം നൽകാത്ത പക്ഷം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഭാര്യ കരച്ചിലിന്റെ അവസ്ഥയിൽ എത്തി. ഇതോടെ പ്രശ്നമാകുമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ പൊലീസുകാരിൽ ഒരാൾ ഭർത്താവിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, കൂടുതൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ മിനിമം തുക നൽകണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചു. 1,000 രൂപ നൽകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചു. അത് പെയ്മെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷനായ പേടിഎം വഴി അയയ്ക്കാൻ പൊലീസുകാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പണം അടച്ചതിനു പിന്നാലെ ഇനിയിങ്ങനെ ഉണ്ടാകരുതെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അവർ സ്ഥലംവിട്ടുവെന്നും ട്വീറ്റിൽ പറയുന്നു.

വിഷയം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ബെംഗളൂരു സിറ്റി നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ഡപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ അനൂപ് എ. ഷെട്ടി കർശന നടപടി ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകി. മറ്റാരെങ്കിലും ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിലൂടെ കടന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തി സംപിഗെഹള്ളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ കോൺസ്റ്റബിളിനെയും ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിളിനെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

