32 കേസിൽ പ്രതികൾ; ബൈക്കിലെത്തി മാല പൊട്ടിക്കുന്ന സംഘം കണ്ണൂരിൽ പിടിയില്‍

കണ്ണൂർ∙ ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ മാല പൊട്ടിക്കുന്ന രണ്ടംഗ സംഘം കണ്ണൂരിൽ പിടിയിൽ. കോട്ടയം സ്വദേശികളായ അഭിലാഷ്, സുനിൽ സുരേന്ദ്രൻ എന്നിവരെയാണ് കുത്തുപറമ്പ് പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ , കോട്ടയം ജില്ലകളായി 32 കേസുകളിൽ ഇവർ പ്രതികളാണെന്നു കുത്തുപറമ്പ് പൊലീസ് പറയുന്നു.

തലശ്ശേരിയിലെ ബൈക്ക് മോഷണമടക്കം കണ്ണൂരിൽ മാത്രം 5 കേസുകളിൽ പ്രതികളാണ് ഇവർ. ജയിലിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ വടക്കൻ ജില്ലകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മോഷണം നടത്തുകയായിരുന്നു പ്രതികളെന്ന് കൂത്തുപറമ്പ് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കണ്ണൂരിലെ ഇരിട്ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ അടുത്തിടെ നടന്ന കവർച്ചാ കേസുകളിൽ പ്രതികൾക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്ന തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുകയാണെന്നു പൊലീസ് പറയുന്നു.

English Summary: Gang involved in chain snatching on bike held in Kannur