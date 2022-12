കോഴിക്കോട്∙ വാതില്‍ തുറന്നിട്ട് സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന സ്വകാര്യബസുകള്‍ക്കെതിരെ നടപടിയുമായി പൊലീസ്. നിയമലംഘനം നടത്തിയവരില്‍നിന്നു പിഴ ഈടാക്കാനും ജീവനക്കാര്‍ക്കു ബോധവല്‍ക്കരണം നല്‍കാനും തീരുമാനിച്ചു. ഓട്ടമാറ്റിക് വാതിലുകള്‍ തുറന്നിട്ട് സ്വകാര്യബസുകള്‍ നടത്തുന്ന മരണപ്പാച്ചിലിനെക്കുറിച്ചുള്ള മനോരമ ന്യൂസ് പരമ്പരയെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഇടപെടല്‍.

സമയലാഭത്തിനായി ഒാട്ടമാറ്റിക് വാതിലുകളില്‍ അനധികൃത സ്വിച്ച് ഘടിപ്പിച്ചും വാതിലുകള്‍ തുറന്നിട്ടും സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ബസുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ‘മരണത്തിലേക്ക് വാതില്‍ തുറക്കുന്നവര്‍’ എന്ന പരമ്പരയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സ്വകാര്യബസുകളില്‍ ഒരാഴ്ചത്തെ പരിശോധനയ്ക്കു ഡിസിപി ഉത്തരവിട്ടത്. ആദ്യദിവസം 31 ബസുകള്‍ക്കു പിടിവീണു.

വെസ്റ്റ് ഹില്‍, മെഡിക്കല്‍ കോളജ് റൂട്ടുകളിലേക്കു സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന ബസുകളിലാണു നിയമലംഘനം ഏറെയും കണ്ടത്. 10 സ്ക്വാഡുകളായി തിരിഞ്ഞായിരുന്നു നഗരത്തില്‍ പരിശോധന. വരുംദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന തുടരും. രണ്ടാഴ്ച മുൻപു നരിക്കുനിയില്‍ ബസില്‍നിന്നു തെറിച്ചുവീണ് വീട്ടമ്മ മരിച്ചതോടെയാണു സ്വകാര്യബസുകളുടെ നിയമലംഘനം വീണ്ടും ചര്‍ച്ചയായത്.

English Summary: Police take action against private buses in Kozhikode for faulty doors