റഷ്യൻ–അധീന മേഖലകളിലേക്ക് യുക്രെയ്ന്റെ മിസൈൽ വർഷം; ക്രൈമിയയിലും സ്ഫോടനം

ബാഖ്മുത്തിനു പുറത്തെ റഷ്യൻ സേനാ വിന്യാസത്തിനുനേർക്ക് ആക്രമണം നടത്തുന്ന യുക്രെയ്ൻ സൈനികർ. 2022 നവംബർ 8ലെ ചിത്രം. (Photo by BULENT KILIC / AFP) / AFP PICTURES OF THE YEAR 2022