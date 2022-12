സഹോദരിയുടെ വിവാഹം: ഉമർ ഖാലിദിന് ഒരാഴ്ച ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ വടക്കു കിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന ജെഎൻയു വിദ്യാർഥി നേതാവ് ഉമർ ഖാലിദിന് ഒരാഴ്ചത്തെ ഇടക്കാല ജാമ്യം അനുവദിച്ച് വിചാരണ കോടതി. സഹോദരിയുടെ വിവാഹത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് ഈ മാസം 23 മുതൽ 30 വരെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. രണ്ടാഴ്ചത്തെ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഉമർ ഖാലിദിന്റെ അപേക്ഷ.

53 പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും എഴുന്നൂറിലധികം പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത 2020 ഫെബ്രുവരിയിലെ കലാപത്തിന്റെ ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ യുഎപിഎ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ഉമർ ഖാലിദിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഖജൂരി ഖാസ് കേസിൽനിന്നു ഉമർ ഖാലിദിനെ കോടതി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഗൂഢാലോചനക്കേസിൽ യുഎപിഎ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ തുടരുകയാണ്.

English Summary: Ex JNU Student Umar Khalid, Arrested In Delhi Riots Case, Gets 7-Day Bail