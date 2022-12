ന്യൂഡൽഹി∙ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ നിയന്ത്രണരേഖയില്‍ ഇന്ത്യ–ചൈന സൈനികര്‍ തമ്മില്‍ സംഘര്‍ഷം. ഈ മാസം ഒന്‍പതിനാണ് (വെള്ളിയാഴ്ച) സംഘര്‍ഷമുണ്ടായത്. ചൈനയുടെ പ്രകോപനത്തിനു തിരിച്ചടി നല്‍കിയെന്നു സൈനിക വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു. ഇരുഭാഗത്തെയും സൈനികര്‍ക്കു പരുക്കേറ്റു. പിന്നാലെ ഇരു സൈന്യവും നിയന്ത്രണരേഖയില്‍നിന്ന് പിന്‍മാറി.

അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ തവാങ് സെക്ടറിൽ ആയിരുന്നു സംഭവം. നിയന്ത്രണരേഖയിലേക്ക് എത്തിയ ചൈനീസ് സൈന്യത്തെ ഇന്ത്യൻ സേന നേരിടുകായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ സംഘർഷത്തിനുശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇരു സേനകളഉം തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

English Summary: India-China Troops Clashed Near LAC In Arunachal Last Friday: Sources