കൊച്ചി∙ കേരളത്തില്‍ വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ഗോവ ഗവര്‍ണര്‍ പി.എസ്.ശ്രീധരന്‍പിള്ള. ശബരിമലയെ സുവര്‍ണാവസരമാക്കണമെന്ന ബിജെപിവേദിയിലെ പരാമര്‍ശത്തിന്റെ പേരില്‍ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ കെ.മുരളീധരന്, രാജന്‍കേസ് അനുസ്മരിച്ചായിരുന്നു ശ്രീധരന്‍പിള്ളയുടെ മറുപടി. എല്ലാവരെയും ഉള്‍ക്കൊള്ളാന്‍ കഴിയുന്ന യഥാര്‍ഥ ഹിന്ദുവാണ് താനെന്നും ശ്രീധരന്‍ പിള്ള പറ‍ഞ്ഞു. കൊച്ചി രാജ്യാന്തരപുസ്തകോല്‍സവത്തില്‍ തന്റെ നാലുപുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശന ചടങ്ങില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വൈകാരികതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പ്രവര്‍ത്തകരെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കാനാകുന്ന നേതൃനിരയുടെ ഭാഗമായി നില്‍ക്കാനാണ് താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പിഎസ് ശ്രീധരന്‍പിള്ള പറഞ്ഞു. ഒപ്പം കേരളത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയും അദ്ദേഹം പങ്കുവച്ചു. ‘‘വിദ്വേഷത്തിന്റെ വിളവെടുപ്പ് ഗുണകരമാണോ, വിദ്വേഷത്തിന്റെ തീച്ചൂളയിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ബലിയർപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടി വരുന്നവരുടെ അവസ്ഥ അതേതു മേഖലയിലാണെങ്കിലും ചിന്തിക്കപ്പെടണമെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം’’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനായിരിക്കെ ബിജെപി യോഗത്തില്‍ ശബരിമലയെ സുവര്‍ണാവസരമെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതിന് നിരന്തരമായി പഴികേട്ടപ്പോഴും ഒരാള്‍ക്കുള്ള മറുപടി ശ്രീധരന്‍പിള്ള കരുതിവച്ചിരുന്നു. െക. മുരളീധരനെന്ന പേരു പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും മറുപടിയില്‍ എല്ലാം വ്യക്തമായിരുന്നു. ‌‘‘രാജൻ കേസിലെ അഞ്ചു പേരുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചത് എന്റെ കൈവശം ഉണ്ട്. ഒരാളെയും സർവശക്തൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അനുവദിച്ചില്ല. നാലാമത്തെയാൾ മനോദൗർബല്യം ബാധിച്ച അവസ്ഥയിൽ. അതിനൊക്കെ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം കൊടുത്തയാൾ .... ഞാനത് പറയുന്നില്ല’’ – അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

