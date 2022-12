കെഎസ്ആർടിസിയിലെ ശമ്പളം വൈകരുതെന്ന മുൻ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാനുള്ളത്: ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ കെഎസ്ആർടിസി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വൈകരുതെന്ന മുൻ ഉത്തരവു നടപ്പാക്കാനുള്ളതാണെന്നു സർക്കാരിനെ ഓർമിപ്പിച്ച് ഹൈക്കോടതി. ശമ്പളം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ പുനർവിചിന്തനം അനിവാര്യമാണെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ മാസത്തെ ശമ്പളം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നു ജീവനക്കാർ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്നാണു കോടതി വീണ്ടും കേസിൽ ഇടപെട്ടത്.

ജീവനക്കാർ കുറച്ചധികം കൂടി ജോലി ചെയ്താൽ സ്ഥാപനം രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതിയത്. എന്നാൽ അതിന്റെ അർഥം കൃത്യ സമയത്തു ശമ്പളം നൽകാതെ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചേക്കാം എന്നല്ലെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കെഎസ്ആർടിസി ശമ്പളം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന ജീവനക്കാരുടെ ഹർജി വ്യാഴാഴ്‌ചത്തേക്ക് മാറ്റി. എല്ലാ മാസവും അഞ്ചാം തീതിക്കു മുൻപ് ശമ്പളം നൽകണമെന്നായിരുന്നു കേസിൽ കോടതി നേരത്തെ ഉത്തരവിട്ടത്.

English Summary: HC seeks plan from Kerala govt for timely disbursal of KSRTC salaries