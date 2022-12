‘രാജ്യസഭയിൽ കോൺഗ്രസിന് ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായി, ലീഗിന്റെ ആശങ്ക സ്വാഭാവികം’

ന്യൂഡൽഹി∙ ഏകവ്യക്തി നിയമബിൽ രാജ്യസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ അംഗങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിൽ കോണ്‍ഗ്രസിന് ജാഗ്രതക്കുറവുണ്ടായെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സി.വേണുഗോപാൽ. ലീഗിന്റെ ആശങ്ക സ്വാഭാവികമാണെന്നും ബില്ലിനെതിരായ ശക്തമായ എതിർപ്പ് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മുസ്‌ലിം ലീഗ് വർഗീയ പാർട്ടിയല്ലെന്ന എം.വി.ഗോവിന്ദന്റെ പ്രസ്താവന കോൺഗ്രസിനു കൂടിയുള്ള ഗുഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റാണെന്നും വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു. സിപിഎമ്മിന്റെ നിലപാട് അവസരവാദപരമാണ്. കോൺ ഗ്രസും ലീഗും വർഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു ഇതുവരെ സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രചാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഏകവ്യക്തി നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വകാര്യബില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ബിജെപി എംപി കിരോഡി ലാല്‍ മീണ രാജ്യസഭയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. ബില്ലിന് അവതരണാനുമതി നിഷേധിക്കണമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് എംപി ജെബി മേത്തറടക്കം പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടി അംഗങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ സഭാധ്യക്ഷന്‍ ബില്‍ വോട്ടിനിട്ടപ്പോള്‍ 63 പേര്‍ അനുകൂലിച്ചും 23 പേര്‍ എതിര്‍ത്തും വോട്ടു ചെയ്തു. വോട്ടെടുപ്പ് സമയത്ത് നല്ല ശതമാനം കോണ്‍ഗ്രസ് അംഗങ്ങള്‍ സഭയില്‍ ഇല്ലാതെ പോയതിനെ മുസ്‌ലിം ലീഗ് അംഗം പി.വി അബ്ദുള്‍ വഹാബ് പ്രസംഗത്തില്‍ വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

