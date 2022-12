ജാതിയും മതവും സഭയിൽ പറയരുത്; കർശന നടപടിയെടുക്കും: സ്പീക്കർ ഓം ബിർല

ന്യൂഡൽഹി∙ ആരുടെയും ജാതിയും മതവും പരാമർശിച്ചു സംസാരിക്കരുതെന്നു ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ ഓം ബിർല. ജാതിയും മതവും പറഞ്ഞു സംസാരിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും സ്പീക്കർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

താൻ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടയാൾ ആയതുകൊണ്ടു ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ തന്റെ ഹിന്ദിയെ ഇകഴ്ത്തി സംസാരിച്ചെന്ന് കോൺഗ്രസ് അംഗം എ.ആർ. റെഡ്ഡി പറഞ്ഞപ്പോഴായിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ജനങ്ങൾ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ജാതിയും മതവും നോക്കിയല്ലെന്നും സഭയിൽ അതു പറയരുതെന്നും സ്പീക്കർ നിർദേശിച്ചു.

സംഭവം ഇങ്ങനെ: ചോദ്യോത്തര വേളയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ ഡോളറിനോട് ഇടിഞ്ഞ് രൂപ ‘ഐസിയു’വിൽ ആണെന്നു നടത്തിയ പരാമർശം സഭയിൽ ഉദ്ധരിച്ചപ്പോൾ സ്പീക്കർ ഇടപെട്ടു. നേരിട്ടു ചോദ്യത്തിലേക്കു കടക്കൂ എന്നായിരുന്നു സ്പീക്കറുടെ നിർദേശം. എന്നാൽ ‘‘സർ, നിങ്ങൾ ഇടപെടരുത്’’ എന്നായിരുന്നു റെഡ്ഡി മറുപടി നൽകിയത്.

ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ അനുവദിച്ച സ്പീക്കർ തന്നോട് അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുതെന്ന് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുകയും ചെയ്തു. അതേസമയം, ചോദ്യത്തിനു മറുപടി നൽകവെ ധനമന്ത്രി നടത്തിയ പരാമർശമാണ് റെഡ്ഡിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് അംഗം ‘മുറി ഹിന്ദിയിൽ’ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിനു താൻ ‘മുറി ഹിന്ദിയിൽ’ മറുപടി നൽകാമെന്നായിരുന്നു നിർമല സീതാരാമന്റെ പരാമർശം.

English Summary: Never refer to anyone’s caste and religion in House, else action will be taken, LS Speaker warns members