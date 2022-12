ഗർഭിണിയെ വനത്തിലൂടെ ചുമന്നത് 300 മീറ്റർ മാത്രമെന്ന് മന്ത്രി; കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്ന് കുടുംബം

പാലക്കാട്∙ അട്ടപ്പാടിയിൽ പൂർണ ഗർഭിണിയായ യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് മുന്നൂറ് മീറ്റർ മാത്രം തുണിയിൽ കെട്ടി ചുമന്നെന്ന മന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണന്റെ വാദം തള്ളി കുടുംബം. ആംബുലൻസിൽ കയറ്റുന്നതിനു വേണ്ടി കാട്ടുവഴിയിലൂടെ രണ്ടര കിലോമീറ്റലധികം സുമതി മുരുകൻ എന്ന യുവതിയെ ചുമന്നുവെന്ന മാധ്യമ വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ മന്ത്രിയെ തള്ളി യുവതിയുടെ ഭർത്താവ് മുരുകൻ രംഗത്തെത്തി.

കടുകുമണ്ണ ഊരില്‍ നിന്ന് രണ്ടര കിലോമീറ്ററിലധികം തുണിയിൽ ചുമന്നാണ് സുമതിയെ വാഹന സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചതെന്നും കള്ളം പറയേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും വർഷങ്ങളായി അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതമാണെന്നും മുരുകൻ അട്ടപ്പാടിയില്‍ പറഞ്ഞു. 108 ആംബുലന്‍സെത്തിയ സ്ഥലം വരെ രണ്ടര കിലോമീറ്ററിലധികം ദൂരം വനത്തിലൂടെ കാല്‍നടയായി ആനപ്പേടിയില്‍ യാത്ര. വാഹനത്തിനായി രാത്രി ഒരു മണിയോടെ തുടങ്ങിയ പരിശ്രമം ആറ് മണിയോടെയാണ് ഫലം കണ്ടത്. ഇത് അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും മുന്നൂറ് മീറ്റര്‍ മാത്രം സഞ്ചരിച്ചത് മാധ്യമങ്ങള്‍ പര്‍വതീകരിച്ച് കാണിച്ചുവെന്നുമാണ് മന്ത്രി കെ.രാധാകൃഷ്ണന്‍ പ്രതികരിച്ചത്. ഇതിനെതിരെയാണ് സുമതിയുടെ കുടുംബം രംഗത്ത് വന്നത്.

ശനിയാഴ്ച രാത്രി 11നാണു വേദന തുടങ്ങിയത്. ഊരിൽ മൊബൈൽ ഫോണിന് റെയ്ഞ്ച് ഇല്ലാത്തതിനാൽ വിവരം ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ അറിയിക്കാൻ വൈകി. റെയ്ഞ്ചുള്ള സ്ഥലത്തെത്തി ട്രൈബൽ പ്രമോട്ടർ ജ്യോതിയാണ് രാത്രി 12.45നു ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സ് പ്രിയ ജോയിയെ വിവരമറിയിച്ചത്.

ആംബുലൻസ് സൗകര്യത്തിനായി പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വിളിച്ചെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ല. നിരന്തര പരിശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം 2.30ന് കോട്ടത്തറയിൽനിന്നും ഉള്ള 108 ആംബുലൻസ് എത്തി.സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾക്കായി ശ്രമിച്ചു എങ്കിലും ആനപ്പേടി കാരണം ആരും വന്നില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത്. 2.30ന് വാഹനം എത്തിയെങ്കിലും മഴയിൽ നനഞ്ഞ് തെന്നിക്കിടന്ന റോഡ് കാരണം കടുക് മണ്ണക്ക് പോകാതെ ആനവായിൽ വാഹനം നിർത്തേണ്ടി വന്നു. മഴ മൂലം തെന്നിക്കിടന്ന കുത്തിറക്കമിറങ്ങി, കാട്ടാന ശല്യം വകവയ്ക്കാതെ നാട്ടുകാർ ഇവരെ തുണിയിൽകെട്ടി ചുമന്ന് ആനവായ് വരെ എത്തിച്ചു. ഞായർ പുലർച്ചെ അഞ്ചോടെയാണ് ആനവായ് എത്തുന്നത്. തുടർന്ന് ആംബുലൻസിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു.

ആരോഗ്യപ്രവര്‍ത്തകര്‍ വിവരമറിഞ്ഞ് ആറ് മണിക്കൂര്‍ കഴിഞ്ഞാണ് സുമതിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതെന്നാണ് ഡിഎംഒയും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഈ വീഴ്ച മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ള ബോധപൂര്‍വമായ ശ്രമമാണ് മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണത്തിന് പിന്നിലെന്ന് ആദിവാസി സംഘടനകള്‍ ആരോപിച്ചു. കനത്ത മഴയെ അവഗണിച്ചും ബന്ധുക്കള്‍ തലച്ചുമടയായി കൊണ്ടുവന്ന സുമതി കോട്ടത്തറ ആശുപത്രിയില്‍ ആണ്‍കുഞ്ഞിന് ജന്മം നല്‍കി. ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ്.

English Summary: Pregnant tribal in Kerala taken on cloth ‘stretcher’ to ambulance; Family against minister's statement