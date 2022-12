എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണം: പി.വി.ശ്രീനിജൻ കേസിൽ സാബു എം.ജേക്കബ് ഹൈക്കോടതിയിൽ

കൊച്ചി∙ കുന്നത്തുനാട് എംഎൽഎ പി.വി. ശ്രീനിജനെ ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചെന്ന കേസിൽ എഫ്ഐആർ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ട്വന്റി20 ചീഫ് കോഓർഡിനേറ്റർ സാബു എം. ജേക്കബ് ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. പട്ടികജാതി – പട്ടികവർഗ പീഡന നിരോധന നിയമപ്രകാരം തനിക്കെതിരെ എടുത്ത കേസ് നിയമപരമായി നിലനിൽക്കില്ലെന്നാണ് ഹർജിയിൽ സാബു എം. ജേക്കബ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

‘‘ചിങ്ങം ഒന്നിന് ഐക്കരനാട് കൃഷിഭവനിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. ശ്രീനിജനെ ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടില്ല. എംഎൽഎയുമായി വർഷങ്ങളായി രാഷ്ട്രീയമായി അഭിപ്രായഭിന്നതകൾ ഉണ്ട്. ഈ വൈരാഗ്യമാണ് കേസിനു പിന്നിൽ’’ – സാബു എം. ജേക്കബ് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

ശ്രീനിജന്റെ പരാതിയിൽ ഐക്കരനാട് പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷ ഉൾപ്പെടെ ആറു പേർക്കെതിരെയാണ് പുത്തൻകുരിശ് പൊലീസ് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് ചേർത്ത് കേസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഹർജി നാളെ ഹൈക്കോടതി പരിഗണിക്കും.

English Summary: Sabu M Jacob moves to High Court to quash FIR in PV Sreenijin MLA's complaint