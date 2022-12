വമ്പൻ അട്ടിമറിക്ക് ‘കൾട്ട്’ രാജകുമാരൻ, സ്റ്റാർ ഷെഫ്, ജഡ്ജി; ഗൂഢാലോചനകളിൽ ഞെട്ടി ജർമനി

എണ്ണൂറിലേറെ വർഷം നീണ്ട ജർമൻ രാജവംശത്തിലെ ഒരു പിന്മുറക്കാരൻ, ലോകത്തിലെ സെലിബ്രിറ്റി ഷെഫുകളിൽ ഏറെ പേരുകേട്ട ഒരാൾ, നിലവിൽ ജഡ്ജിയും പാർലമെന്റ് അംഗവുമായിരുന്ന ഒരു തീവ്രവലതുപക്ഷ നേതാവ്, ആക്രമണങ്ങളിൽനിന്ന് ജൂതർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, സ്പെഷ്യൽ ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചയാൾ... ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ജർമനി കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത വമ്പൻ ഗൂഢാലോചനയിലെ മുഖ്യപ്രതികളെന്ന് സംശയിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ. ജർമനിയിലെ നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടത്തെ സായുധമാർഗത്തിലൂടെ അട്ടിമറിക്കാനും, പകരം രാജകുടുംബാംഗത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണം തിരിച്ചു കൊണ്ടു വരാനും ലക്ഷ്യമിട്ട വലതുപക്ഷ തീവ്രവാദികളായ 54 പേരെയാണ് ഇതുവരെ ജർമൻ അധികൃതർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളും വഴി രാജ്യത്തെ ‘നവ–നാത്‌സികൾ’ ശക്തമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കാര്യങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവമേറിയതാണ് എന്നുമാണ് ജർമൻ അധികൃതർ പറയുന്നത്. പാർലമെന്റ് ആക്രമിച്ച് ജർമൻ ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസിനെ അടക്കം വധിക്കാനും തീവ്രവാദികൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും കൂടുതൽ പേർ അറസ്റ്റിലാകും എന്നുമാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ‘റൈച് സിറ്റിസൺസ് മൂവ്മെന്റ്’ എന്ന സംഘടനയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ആരാണിവർ? ‘ക്യുഎനോൺ’ പോലെയുള്ള അമേരിക്കൻ ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും അക്രമികളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നാണ് വ്യക്തമായിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് ഇത്തരം ആക്രമണത്തിലൂടെ ഇവർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്? അത്ര എളുപ്പമാണോ ജർമനി പോലെയുള്ള ഒരു രാജ്യത്തെ ഭരണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.



∙ മൂവായിരത്തിലേറെ പൊലീസുകാർ, 16 സംസ്ഥാനങ്ങൾ

സായുധ അട്ടിമറിയിലൂടെ ജർമനിയിലെ സർക്കാരിനെ താഴെയിറക്കാനും ഭരണം പിടിക്കാനും ശ്രമിച്ച തീവ്ര–വലതു സംഘങ്ങളെ പിടികൂടാനായി രാജ്യത്തെ 16 സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള 11 നഗരങ്ങളിലെ 130 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് റെയ്ഡ് നടന്നത്. ആദ്യ ദിവസം അറസ്റ്റ് ചെയ്ത 25 പേരുൾപ്പെടെ ഇതുവരെ അൽപതിലേറെ പേർ അറസ്റ്റിലായി. 3000–ത്തോളം പൊലീസുകാരാണ് അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ജർമനിയിൽ മാത്രമല്ല, ഓസ്ട്രിയ, ഇറ്റലി തുടങ്ങിയ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും റെയ്ഡുകൾ നടന്നു.

ജർമൻ പാർമെന്റ് പിടിച്ചെടുക്കുക, ജർമൻ ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസിനെ കൊലപ്പെടുത്തുക, എംപിമാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുക, പിന്നാലെ ജർമൻ രാജവംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ രാജ്യത്തിന്റെ തലവനായി ചുമതലയേൽക്കുക, മുൻ തീവ്ര വലത് എംപിയെ നിയമമന്ത്രിയാക്കുക... കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതോ സിനിമയെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുമെങ്കിലും ജർമൻ അധികൃതർ പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തവരെ തങ്ങൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ്. അട്ടിമറി നടത്തി രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും ഇവർ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. വൈദ്യുതി ശൃംഖല തകർക്കാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി, ആശയവിനിമയത്തിന് സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകൾ വാങ്ങി... അങ്ങനെ പോകുന്നു ഒരുക്കങ്ങൾ. അറസ്റ്റിലായവരിൽ നിലവിൽ സൈന്യത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നയാളും സ്പെഷൽ ഫോഴ്സിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഒരാളും ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനുമുൾപ്പെടെയുള്ളവരുണ്ട്. ഒലാഫ് ഷോൾസ് ഉൾപ്പെടെ, വധിക്കാനും നാടുകടത്താനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവരെന്നു കരുതുന്ന 18 പേരുകളും ഇവരിൽനിന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നാണ് അധികൃതർ പറയുന്നത്. ‍ജർമനിക്കു പുറമെ ഓസ്ട്രിയയിലെ കിറ്റസ്ബ്യൂ (Kitzbuehel), ഇറ്റലിയിലെ പറൂജിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഓരോരുത്തരെ വീതം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

∙ നടത്തിയത് ഭീകരവിരുദ്ധ നടപടിയെന്ന് ജർമനി

തങ്ങൾ നടത്തിയത് ‘ഭീകരവിരുദ്ധ നടപടി’യാണെന്നാണ് ജർമൻ നിയമമന്ത്രി മാർകോ ബുഷ്മാൻ വ്യക്തമാക്കിയത്. രാജ്യത്തെ വിവിധ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആക്രമിക്കാനായിരുന്നു പരിപാടി. രാജ്യത്തെ നിലവിലുള്ള ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കുകയും തങ്ങളുടേതായ ഒരു ഭരണക്രമം ഉണ്ടാക്കുകയുമായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനായുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം, ഇത്തരത്തിൽ ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആദ്യ സംഘമല്ല ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായിട്ടുള്ളവർ എന്നും അധികൃതർ പറയുന്നുണ്ട്. നിരവധി സംഭവങ്ങള്‍ ഈ മാതൃകയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ടെന്നും ഈ ‘ഭീകരവാദികൾ’ എത്രത്തോളം ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഇനി അറിയേണ്ടതെന്നും ജർമൻ പാർലമെന്റിലെ ഇന്റലിജൻസ് ഓവർസൈറ്റ് കമ്മിറ്റി അംഗം കോൺസ്റ്റന്റൈൻ വോൺ നോട്സ് പറയുന്നു.

നേരത്തേ ആക്രമണം നടത്താൻ ഇതേ സംഘം രണ്ടു തവണ ആലോചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നടപ്പാക്കാനായില്ലെന്നും ഇന്റലിജൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ഒരുപക്ഷേ ഇത് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ, രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം ജർമനി അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആക്രമണമായിരുന്നേനെ എന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ജര്‍മനിയിലെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയിൽ ഈ വിധത്തിൽ വലതുപക്ഷ ഭീകരവാദികൾ നുഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നു കൂടിയാണ് നിലവിലെ സംഭവം തെളിയിക്കുന്നത്. ഏറെ വർഷങ്ങളായി ഇത് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും തീവ്രവലതുപക്ഷം ശക്തിയാർജിക്കുന്നത് കൂടി വരികയാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

∙ റൈച്സ്ബർഗ അഥവാ റൈച് സിറ്റിസൺ മൂവ്മെന്റ്

റൈച്‌സ്ബർഗ അല്ലെങ്കിൽ റൈച് സിറ്റിസൺ മൂവ്മെന്റ് 1980-കളുടെ മധ്യത്തോടെയാണ് സജീവമാകുന്നത്. ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, ജൂതവിരുദ്ധത, വംശീയത തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവരുടെ മുഖമുദ്രകൾ. നിയോ–നാത്‌സികളായി തന്നെയാണ് ഇവരെ കണക്കുകൂട്ടുന്നതും. എന്നാല്‍ ഇവരിൽ ചെറിയൊരു വിഭാഗം മാത്രമാണ് നാത്‌സി ആശയങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുള്ളൂ എന്നായിരുന്നു നേരത്തേ അധികൃതരുടെ വാദം. ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങളും വിചിത്ര വാദങ്ങളുെമാക്കെ അവതരിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിൽ വിശ്വസിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുെകാണ്ട് ഇവരെ പരിഹാസ രൂപേണയാണ് പൊതുസമൂഹം കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല കാര്യങ്ങളെന്നാണ് പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് എന്ന് അധികൃതർ പറയുന്നു. ഇവരുടെ സംഘത്തിൽപ്പെട്ട ആരുംതന്നെ കോവിഡ് വാക്സീനുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ഇവർ രംഗത്തു വരികയും ചെയ്തിരുന്നു.

തങ്ങൾ ജർമൻ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു മുൻപുള്ള ജർമൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നുമാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. നാത്‌സി ജർമനിയെ തോൽപ്പിച്ച സഖ്യകക്ഷികൾ ഇപ്പോഴും രഹസ്യമായി രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു എന്നും, ഇവരാണ് ‘ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ്’ എന്നും ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ജർമൻ റിപ്പബ്ലിക് നിയമപരമായുള്ളതല്ലെന്നും അതിനാൽ രാജഭരണത്തിലേക്ക് തിരികെ പോകണമെന്നുമാണ് റൈച് സിറ്റിസൺസ് കരുതുന്നത്. 1918-ൽ അവസാനിച്ച അവസാന ചക്രവർത്തി കൈസർ വില്‍ഹെമിന്റെ ഭരണശേഷമുള്ള ജർമനിയെ ഇവർ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല.

∙ സ്വന്തം കറൻസി, അതിർത്തി, ‘കൾട്ട്’

തങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യത്തിന് സ്വന്തമായ അതിർത്തികൾ രൂപീകരിക്കുകയും സ്വന്തം കറൻസികൾ അച്ചടിച്ചിറക്കുകയും നികുതി അടക്കം പിരിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില മേഖലകളിൽ. ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾ സംഘം ചേർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളുമുണ്ട്. ലോകത്ത് പലയിടത്തുമുള്ളതുപോലെ വിചിത്രമായ ഒരു ‘കൾട്ട്’ എന്ന രീതിയിലാണ് ആദ്യമൊക്കെ അധികൃതർ ഇവരെ കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ‌ വലതുപക്ഷ തീവ്രവാദി സംഘങ്ങൾക്ക് ആശയാടിത്തറയും സൗകര്യങ്ങളും ഇവർ നൽകുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തിയതുമുതൽ നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു. ഒടുവിൽ അധികൃതരെ പോലും ഞെട്ടിക്കുന്ന വിധത്തിൽ ഗൗരവകരമായ അട്ടിമറിക്ക് പദ്ധതിയിട്ടവർ ഈ ആശയങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നു എന്നാണ് പിന്നീട് പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങൾ. അതേസമയം, തങ്ങൾ ഇത്തരം അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഈ സംഘടനയുടെ നിലവിലെ തലവൻ ‘പീറ്റർ ദ് ഫസ്റ്റ്’ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ‘പീറ്റർ രാജാവ്’ എന്ന പീറ്റർ ഫിസെക് ബിബിസിയോട് പറഞ്ഞത്. തന്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ 5000 പൗരന്മാരുണ്ടെന്നും പീറ്റർ അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഹിറ്റ്ലറുടെ നാത്‌സി ജർ‌മനി കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ച പശ്ചിമ യൂറോപ്പ് വരെ ജർമനിയുടെ അതിർത്തി വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്നതാണ് ഇവരുടെ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം. 2021 നവംബർ മുതൽ അവർ അട്ടിമറിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു എന്ന് അന്വേഷകർ പറയുന്നു. അതേസമയം, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പെരുകിയതോടെ ഇന്റലിജൻസ് ഏജൻസികളുെട കൃത്യമായ നിരീക്ഷണം ഇവര്‍ക്കു മേലുണ്ടായിരുന്നു എന്ന വാദവുമുണ്ട്. 2021–ൽ മാത്രം ആക്രമണോത്സുകമായ 184 അതിക്രമങ്ങളും 1011 മറ്റ് അതിക്രമങ്ങളും ഇവരുടേതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൻ വർധനവാണ് ഈ അതിക്രമങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ സംഘത്തിലെ കുറഞ്ഞത് 500 പേർക്കെങ്കിലും ആയുധങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കാനുള്ള ലൈസൻസുണ്ട്.

∙ അവരുടെ ‘രാജാവ്’; അരക്കിറുക്കനെന്ന് കുടുംബം

100 വർഷത്തിലേറെയായി റിപ്പബ്ലിക് ആയ, യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് ജർമനി. രാജഭരണം അവശേഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മുൻ രാജകുടുംബങ്ങൾ യൂറോപ്പിൽ പലയിടത്തായുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ ആ പദവികൾ സ്വയം ഉപയോഗിക്കാറുമുണ്ട്. ജർമനിയുടെ 16–ാമത്തെ സംസ്ഥാനമായി മാറിയ സെൻട്രൽ ജർമനിയിലെ തുരിങ്ക്യയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ 800–ലേറെ വർഷം ഭരിച്ച ഹ്യൂസ് രാജകുടുംബത്തിലെ അംഗമാണ് ഹെയ്ൻറിക്ക്. ഇതുപോലെ നിരവധി രാജവംശങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ജർമനിയിൽ. എന്നാൽ 1197–ൽ അന്തരിക്കുന്നതു വരെ ജർമനി ഭരിച്ച, ജർമൻ–റോമൻ ചക്രവർത്തി (ജർമൻ ചക്രവർത്തിയെ പോപ്പ് വാഴിക്കുമ്പോൾ റോമൻ ചക്രവർത്തി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇത് പിന്നീട് ജർമൻ–റോമൻ ചക്രവർത്തി എന്നായി) ഹെയ്ൻറിക് ആറാമനാണ് ഇതിൽ പ്രശസ്തൻ. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് രാജകുടുംബത്തിലെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഹെയ്ൻറിക് എന്ന് പേരും നമ്പറും നൽകിത്തുടങ്ങിയത്. ഈ പരമ്പരയിലെ കണ്ണിയാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റിലായ ഹെയ്ൻറിക്. ഫ്രാങ്ക്ഫർട്ടിലെ വീട്ടിൽനിന്നാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഇയാളുടെ മുൻഗാമികളിലൊരാൾ തുരിങ്ക്യക്കടുത്ത് 19–ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമിച്ച ഗോഥിക് ശൈലിയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ കോട്ടയിലായിരുന്നു, ഇവരുടെ ഗൂഢാലോചനയും പരിശീലന കാര്യങ്ങളും. ഇവിടെയും പോലീസ് റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു എന്നാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്.

എന്നാൽ ഹ്യൂസ് രാജകുടുംബം ഹെയ്ൻറിക്കിനെ വളരെ നേരത്തേ തള്ളിപ്പറഞ്ഞതാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശകത്തിൽ കൂടുതലായി തങ്ങൾ ഹെയ്ൻറിക്കുമായി സംസാരിക്കാറില്ലെന്ന് രാജകുടുംബത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ തലവനും വക്താവുമെന്ന് കരുതുന്ന ഹെയ്ൻറിക്ക് പതിനാലാമൻ ജർമന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. ‘ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും പേറി നടക്കുന്ന ഒരു വൃദ്ധൻ’ എന്ന് കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലില്‍ ഹെയ്ൻറിക്കിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച രാജകുടുംബം, അദ്ദേഹത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവരുടെ അവകാശവാദം ശരിയാണോ എന്ന് അന്വേഷക സംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. തന്റെ പദ്ധതിക്ക് പിന്തുണ തേടി റഷ്യൻ കാമുകി വിറ്റാലിയ ബിയ്ക്കൊപ്പം ഹെയ്ൻറീക്ക് രാജകുമാരൻ ബെർലിനിലെ റഷ്യൻ എംബസി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു എന്ന വിവരം ഇവരുടെ അറസ്റ്റിനു പിന്നാലെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൽ സഹകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ റഷ്യ സമ്മതം അറിയിച്ചില്ല എന്നാണ് ജർമൻ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ജർമനിയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമാണെന്നും റഷ്യയ്ക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ലെന്നും റഷ്യൻ വക്താവ് ദിമിത്രി പെസ്കോവ് വ്യക്തമാക്കി.

∙ ആസൂത്രണത്തിന് ഒരു വർഷം

ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ഹെയ്ൻറിക് രാജകുമാരൻ ഈ സംഘത്തിന് രൂപം നൽകിയത് എന്നാണ് ജർമൻ അധികൃതർ സംശയിക്കുന്നത്. കുറെക്കാലമായി ജർമനിയില വലതുപക്ഷ സംഘടനകളുടെ ഭാഗമായി റൈച് സിറ്റിസൺസിനെ കാണാറുണ്ട്. സ്ഥിരമായി ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും അതിൽ ജീവിക്കുകയുമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന 20,000–ത്തോളം പേരാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതായി കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. കോവിഡ് കാലത്ത് പ്രചരിച്ച അനേകം ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു ശേഷം ഈ സംഘം കൂടുതൽ ശക്തമായി എന്നാണ് ഇവരെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നവർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ‘ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ്’ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇക്കാലത്ത് വലിയ പ്രചാരമാണ് കിട്ടിയത്.

ഇത്തരം സിദ്ധാന്തങ്ങളും ആശയങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യുകയും അവ നടപ്പാക്കാനായി സൈനിക സംഘം രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ എന്നും അന്വേഷകർ പറയുന്നു. സൈനികനടപടിയിലൂടെയും ബലം പ്രയോഗിച്ചുമല്ലാതെ തങ്ങൾ മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതിനായി നേതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയവയും ലക്ഷ്യമാണ്. ഈ സൈനിക സംഘത്തിനായി സൈന്യത്തിൽനിന്നും പൊലീസിൽനിന്നുമൊക്കെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തും. അതിനൊപ്പം, കൗൺസിൽ എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയ്ക്കും ഇവർ രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൗണ്‍സിൽ ആയിരിക്കും ഭരണത്തിലേറുക എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഹെയ്ൻറിക് ആയിരിക്കും രാജ്യത്തിന്റെ തലവൻ!

∙ ഗൂഢാലോചനയിൽ അമേരിക്കയുടെ ക്യുഎനോനും

റൈച് സിറ്റിസൺസ് സംഘം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗൂഢാലോചനാ സിദ്ധാന്തങ്ങളില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നതിനു പുറമെ, 2017–ൽ അമേരിക്കയിൽ ഉദയം കൊണ്ട ‘ക്യുഎനോൻ സിദ്ധാന്ത’ത്തിലും ഇവര്‍ വിശ്വസിക്കുന്നു. തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ, മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന വ്യാജേന കുപ്രചാരണങ്ങളും അവകാശവാദങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് തീവ്ര വലതു സംഘമായ ക്യുഎനോൻ ചെയ്യുന്നത്. അമേരിക്കയെ കുറിച്ച് ക്യുഎനോൻ സംഘം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന മാതൃകയിൽ, ഈ ജർമൻ വലതു തീവ്രവാദികൾ കരുതുന്നതും ജർമനി ഭരിക്കുന്നത് ഒരു ‘ഡീപ് സ്റ്റേറ്റ്’ ആണ് (സ്വാധീനശേഷിയുള്ള ആളുകളോ ഒരു സംഘമോ ഗൂഢാലോചനയിലൂടെയും മറ്റും സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അവസ്ഥ) എന്നാണ്.

ഹിലരി ക്ലിന്റൻ

ഹിലറി ക്ലിന്റന്റെ പ്രചാരണ സംഘത്തിൽനിന്നു പുറത്തു പോയ ഇ–മെയിലുകളിലൊന്നിലെ കോഡ് വാക്കുകൾ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണെന്നും ക്ലിന്റൺ കുടുംബത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ റാക്കറ്റ് പീത്‌സ ഷോപ്പുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുമായിരുന്നു പീത്‌സാഗേറ്റ് എന്നു പേരിട്ട ഈ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം. ഡമോക്രാറ്റ് നേതാക്കള്‍ മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരാണെന്നും തുടർന്ന് പ്രചാരണം ആരംഭിച്ചു. ലോകത്തിലെ സമ്പന്നരും ഭരണാധികാരികളും സ്വാധീനശേഷിയുള്ളവരുമെല്ലാം കുട്ടികളെ ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്തുന്നവരാണെന്ന പ്രചാരണവും വൈകാതെ ആരംഭിച്ചു. ഇതാണ് ക്യുഎനോനിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

ഇതിന്റെ ചുവടു പിടിച്ചാണ് പിന്നീട് മറ്റ് ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തങ്ങൾ, കുപ്രചരണങ്ങൾ, നുണകൾ എല്ലാം ഈ സംഘം പ്രചരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത്. തുടക്കത്തിൽ മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ പലപ്പോഴും ഈ സംഘത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്യുഎനോൻ നേതാവ് ലിസ് ക്രോകിൻ‌ ട്രംപുമായി നിൽക്കുന്ന ചിത്രം പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. കുട്ടികളെ കടത്തുന്നതിനെതിരെ ട്രംപ് ഭരണകൂടം വലിയ നടപടികളെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ക്രോകിൻ പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിലുള്ള ധനസമാഹരണ യോഗം നടത്തിയത് ട്രംപിന്റെ കുപ്രസിദ്ധമായ മാർ‌–എ–ലാഗോ എന്ന ബംഗ്ലാവിലാണ്.

യുഎസ് ക്യാപിറ്റോളിൽ നടന്ന അതിക്രമത്തിനിടെ ക്യുഎനോൻ അംഗം. ചിത്രം: AFP

യുഎസ് ക്യാപിറ്റോളിൽ ആക്രമണം നടന്ന സമയത്ത് ക്യുഎനോൺ അംഗങ്ങൾ ഹാജരായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. സമാനമായ രീതിയിൽ 2020 ഓഗസ്റ്റിൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കെതിരെ ബർലിനിൽ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ആളുകള്‍ ജർമൻ പാർലമെന്റിലേക്ക് തള്ളിക്കയറാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു. അന്ന് ഇതിനെ ശക്തമായി അപലപിച്ചവരിലൊരാളാണ് ഇന്നത്തെ ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസ്. ‘റൈചിന്റെ നാത്‌സി പതാകയ്ക്കും ചിഹ്നങ്ങള്‍ക്കും ഒപ്പം രാജഭരണകാലത്തെ ജർമൻ സാമ്രാജ്യത്തിനും ജർമൻ പാർലമെന്റിൽ യാതൊരു സ്ഥാനവുമില്ല’, എന്ന് അദ്ദേഹം അന്ന് ട്വീറ്റും ചെയ്തിരുന്നു. പുതിയ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അന്വേഷകർ കരുതുന്നത്, അമേരിക്കയിൽ നടന്നതു പോലെയുള്ള അട്ടിമറി ശ്രമം തന്നെയാണ് ഈ വലതു തീവ്രവാദ സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജർമനിയിലും നടന്നത് എന്നാണ്. അന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ പ്രസംഗത്തിനു പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികൾ ക്യാപിറ്റോള്‍ ആക്രമിച്ചത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ട്രംപ് അടക്കം അന്വേഷണം നേരിടുന്നുമുണ്ട്.

∙ എഎഫ്‌ഡി (AfD) എന്ന അതിതീവ്ര വലതു പാർട്ടി

കഴിഞ്ഞ ദിവസം അറസ്റ്റിലായവരിൽ പ്രധാനികളിലൊരാൾ ഓൾട്ടർനേറ്റിവ് ഫോർ ജർമനി (AfD) എന്ന തീവ്ര വലതു പാർട്ടിയുടെ മുൻ എംപിയാണ്. എഎഫ്ഡിയുടെ മുൻ എംപിയും നിലവിൽ ജഡ്ജിയുമായ ബിർജിത് മാൽസാക്–വിങ്കെമാൻ ആണ് അറസ്റ്റിലായ പ്രമുഖരിലൊരാൾ. വലതു തീവ്രവാദി സംഘടനകളുമായി അടുപ്പം പുലർത്തുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഏറെക്കാലമായി പോലീസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു ഈ സംഘടന. തീവ്ര വലതുസ്വഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ജുഡീഷ്യൽ ജോലികളിൽനിന്ന് ബിർജിതിനെ ഇടക്കാലത്ത് മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു. എതിർപ്പുകൾ മറികടന്നാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഇവർക്ക് ജഡ്ജിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ജുഡീഷ്യൽ ബോർഡ് അനുമതി നൽകിയത്. അതേ സമയം, എഎഫ്ഡിയുടെ മറ്റു നേതാക്കളായ ടിനോ ച്രുപല്ല, ആലീസ് വീഡൽ എന്നിവർ സംഭവത്തെ അപലപിക്കുകയും തങ്ങൾ ഇക്കാര്യമറിഞ്ഞത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ മാത്രമാണ് എന്നു വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അന്വേഷണത്തോട് തങ്ങൾ പൂർണമായി സഹകരിക്കും എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ ഭരണം വന്നാൽ ബിർജിതിനെ നിയമമന്ത്രിയാക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി.

ജർമൻ ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസ്. ചിത്രം: John MACDOUGALL / AFP

∙ മുൻപും അട്ടിമറി ശ്രമങ്ങൾ

നേരത്തേ ജർമൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി കാൾ ലൗട്ടർബാക്കിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പദ്ധതിയിട്ട നാലു പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ജർമനിയിലെ വൈദ്യുതി വിതരണ സംവിധാനം അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ആറു പേർ പിടിയിലായിരുന്നു. ഇവരിൽനിന്ന് നിരവധി തോക്കുകളും നൂറുകണക്കിന് കിലോ സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും പിടികൂടിയതായി അന്നു റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ‘സമൂഹം ഒന്നാകെ തകരും’ എന്ന സിദ്ധാന്തത്തിൽ‌ വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരുന്നു ഇവർ. എന്നാൽ ഇവർക്ക് ഭീകരസംഘടകളുമായൊന്നും അന്ന് ബന്ധം കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. 2022 ഒക്ടോബർ ആദ്യമാണ് എലിസബത്ത്. ആർ എന്ന 75 വയസ്സുകാരിയും പിന്നാലെ നാലു പേരും ആരോഗ്യമന്ത്രിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ പദ്ധതിയിട്ടതിന് അറസ്റ്റിലായത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് മെയ്ൻസിലെ ദൈവശാസ്ത്ര പ്രഫസറും പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്ററുമായിരുന്നു എലിസബത്ത്. കോവിഡ്‌കാലത്ത് വാക്സീൻ വിരുദ്ധ പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്ന സംഘത്തിലും ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ജർമനി നേരിട്ട കോവിഡ് ദുരന്തങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യമന്ത്രി ലൗട്ടർബാക്ക് ആണ് ഉത്തരവാദി എന്നും അതുകൊണ്ടു തന്നെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുവായി അദ്ദേഹത്തെ കരുതുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

തലച്ചോറിന്റെ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താനുള്ള ഗൂഢപദ്ധതികൾ അരങ്ങേറുന്നു തുടങ്ങിയ ഗൂഢാലോചന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെയും പ്രചാരകയായിരുന്നു അവർ. അതിനൊപ്പം കടുത്ത ജൂതവിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകളും നടത്തിയിരുന്നു. ‘യുണൈറ്റഡ് പാട്രിയറ്റ്സ്’ എന്ന ഇവരുടെ സംഘത്തിന്റെ നേതാവായിരുന്നു എലിസബത്ത്. ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ തീയതി തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാണ് എലിസബത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പോലീസ് പറഞ്ഞത്. ജർമനിക്കുള്ളിൽ സായുധകലാപം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇതുവഴി 19–ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജർമൻ സാമ്രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയുമായിരുന്നു ഇവരുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. നികുതി നൽകാത്തതിനും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുന്നതിനും ഈ സംഘടനകളിലെ അംഗങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് അറസ്റ്റിലാകാറുമുണ്ട്. ജർമനി അമേരിക്കയുടെ കളിപ്പാവയായി മാറിയെന്നും അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വമാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് എന്നും ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു. അതേ സമയം, റഷ്യയെയാണ് ഇവർ മാതൃകയായി കാണുന്നതെന്നും വിദഗ്ധരെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

∙ നാത്‌സി ജർമനിയെ ഭൂതകാലത്താക്കിയവർ

ഹിറ്റ്ലറുടെ കൂട്ടക്കൊലകളും വംശീയവാദവും കണ്ട ജർമനി രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം സ്വീകരിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നയമായിരുന്നു ‘തുടക്കം തന്നെ പ്രതിരോധിക്കുക’എന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇത്തവണ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന ദുരന്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ജർമൻ ജനതയെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ‘പൊളിറ്റികോ’ പോർട്ടൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. കാരണം, ഹിറ്റ്‌ലർക്കു ശേഷവും പലതരത്തിലുള്ള ഭീകരാക്രമണങ്ങൾക്ക് ജർമനി വേദിയായിട്ടുണ്ട്. 1970–കളിൽ റെഡ് ആർമി ഫാക്‌ഷൻ എന്ന ഇടത് സംഘം മുപ്പതോളം പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2000–ത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നാഷനൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് എന്ന നിയോ നാത്‌സി സംഘം ഒരു വർഷത്തിനിടയിൽ ഒൻപതു പേരെ കൊലപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബർ 11 ഭീകരാക്രമണത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയ മുഹമ്മദ് അറ്റ ഏറെക്കാലം വിദ്യാർഥിജീവിതം നയിച്ചതും ആക്രമണത്തിന് തന്റെ സംഘത്തെ തയാറാക്കിയതും ജർമനിയിലെ ഹാംബർഗിൽ വച്ചായിരുന്നു എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. അതേസമയം, നിലവിൽ അറസ്റ്റിലായവരെ പോലുള്ള സംഘാംഗങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ കൊല്ലാൻ കഴിഞ്ഞേക്കുമെങ്കിലും ജർമൻ ഭരണകൂടത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കാരണം, അധികാരകേന്ദ്രീകരണം ഒരു വിധത്തിലും സാധ്യമാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള സംവിധാനമാണ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം ജർമനി സ്വീകരിച്ചത്. 16 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും സ്വന്തം പൊലീസ് വിഭാഗം ഉള്ളതുപോലെയാണ് ഭരണകൂടം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സംഘടിത ശക്തി വിചാരിച്ചാലും ഭരണകൂടത്തെ താഴെയിറക്കുക എളുപ്പമല്ല.

ഹിറ്റ്‌ലർ

∙ മുൻപ് ഹിറ്റ്ലർ, ഇപ്പോൾ പിൻഗാമികൾ

1923–ൽ ഹിറ്റ്ലറിന്റെ നാത്‌സി പാർട്ടി ജർമൻ ഭരണകൂടത്തെ താഴെയിറക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും അത് വിജയിച്ചിരുന്നില്ല. അതു കഴിഞ്ഞ് 100 വർഷമാകുമ്പോഴാണ് അതേ ശക്തികളുടെ പിൻഗാമികൾ തന്നെ പുതിയ അട്ടിമറിക്ക് ശ്രമിച്ചത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. രാജഭരണം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രാജ്യത്തിന്റെ യഥാർഥ അവകാശികൾ തങ്ങളാണെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇപ്പോള്‍‌ ജർമനി എന്നൊരു നിലനിൽപ്പില്ലെന്നുമാണ് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നതും വാദിക്കുന്നതും.ആഭ്യന്തരമാ‌യി പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതിതീവ്ര വലതുസംഘങ്ങളാണ് ഇന്ന് ജർമനി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി എന്നാണ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഉദ്ധരിച്ച് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഇത്തരം സംഘങ്ങൾ 2019–ൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഇതേ വർഷം തന്നെ ഒരു സിനഗോഗ് ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. 2020–ൽ ഒൻപത് കുടിയേറ്റക്കാരെയാണ് ഒരു വലതു തീവ്രവാദി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

∙ ഫ്രാങ്ക് ഹാപ്പ്നെർ എന്ന സെലിബ്രിറ്റി ഷെഫ്

ഫ്രാങ്ക് ഹാപ്പ്നെർ എന്ന സെലിബ്രിറ്റി ഷെഫാണ് അറസ്റ്റിലായവരിൽ ഒരാൾ. റയൽ മാഡ്രിഡ് താരവും ഓസ്ട്രിയൻ ഫുട്ബോൾ ടീമംഗവുമായ ഡേവി‍ഡ് അലാബയുടെ കാമുകിയാണ് ഹാപ്പ്നെറുടെ മകൾ ഷാലിമാർ ഹാപ്പ്നെർ. ഇവർക്ക് ഒരു കുട്ടിയുമുണ്ട്. ലോകത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന, കുക്കിങ് ഷോകളില്‍ പ്രസിദ്ധനായ, യൂറോ–ഏഷ്യൻ ഭക്ഷണരീതികളിൽ പ്രസിദ്ധനായ, കിഴക്കനേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും പിന്നീട് ജർമനിയിൽ തിരിച്ചെത്തി പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടൽ തുടങ്ങുകയും കാറ്ററിങ് സാമ്രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തയാളാണ് ഹാപ്പ്നെർ. ഓസ്ട്രിയയിലെ കിറ്റസ്ബ്യൂവിലുള്ള ഒരു റിസോർ‌ട്ടിൽ നിന്നാണ് ഹാപ്പ്നെറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ഈ സംഘത്തിന്റെ സൈനിക വിഭാഗത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഹാപ്പ്നെർ എന്ന് ജർമൻ അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നു. പുതിയ അംഗങ്ങളെ ചേർക്കുക, ആയുധങ്ങൾ സംഭരിക്കുക, വാർത്താ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, ‘ന്യൂ ജർമൻ ആർമി’ എന്ന സായുധ അംഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഒരുക്കുക തുടങ്ങിയ ചുമതലകളായിരുന്നു ഹാപ്പ്നെർക്ക്. ഇവർക്ക് പുറമെ ഒരു ഒപ്പറ ഗായകനും നേതൃനിരയിലുണ്ട് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. യൂറോപ്പിൽ‌ ജൂതവിരുദ്ധ വികാരം കൂടി വരികയാണെന്ന് ഇസ്രയേൽ അടുത്തിടെ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അമേരിക്കയില്‍ അടുത്തിടെയുണ്ടായ ജൂത വിരുദ്ധ പ്രസ്താവകളിൽ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിക്കുകയും അമേരിക്കയിൽ ഇത് അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനു പിന്നാലെയാണിപ്പോൾ ജർമനിയില്‍ ‘നവ–നാത്‌സികൾ’ ശക്തിപ്രകടനത്തിനൊരുങ്ങിയതും ആ അട്ടിമറി തടയപ്പെട്ടതും.

