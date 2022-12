വിഴിഞ്ഞം: ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെതിരെയുള്ള കേസ് നിയമാനുസൃത നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ വിഴിഞ്ഞം സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലത്തീൻ അതിരൂപത ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെതിരെയുള്ള കേസ് ക്രമസമാധാന പരിപാലനത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള നിയമാനുസൃത നടപടിയാണെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു.

വിഴിഞ്ഞം സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ബിഷപ്പിനെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്നാണ് അനൂപ് ജേക്കബ് നിയമസഭയിൽ ആദ്യ ചോദ്യമായി ചോദിച്ചത്. കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഹൈക്കോടതി വിധി ലംഘിച്ചു നടന്ന സമരത്തിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങളിൽ ക്രമസമാധാനപരിപാലനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നിയമാനുസൃത നടപടിയാണ് പൊലീസ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി. കേസ് അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്ന ബിഷപ്പിനെതിരെ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് തെറ്റായ കീഴ് വഴക്കമാണെന്നു കരുതുന്നുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇതേ ഉത്തരമാണു മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയത്. ബിഷപ്പിനെതിരെയുള്ള കേസ് ഒഴിവാക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിനും ഇതേ ഉത്തരം മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു.

