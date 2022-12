ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന്റെ മകനും ചെന്നൈ ചെപ്പോക്ക് എംഎല്‍എയുമായ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്‍ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക്. പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങളില്‍ ചിന്നവര്‍ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന ഉദയനിധി ബുധനാഴ്ച മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്നാണു വിവരം. മറ്റു ചില മന്ത്രിമാരുടെ വകുപ്പുകളിലും മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്നും സൂചനയുണ്ട്.

∙ അണികള്‍ കാത്തിരുന്ന പ്രഖ്യാപനം

സാക്ഷാല്‍ കരുണാനിധിയുടെ മണ്ഡലമായിരുന്നു ചെപ്പോക്ക്–തിരുവെള്ളിക്കേണി ഡിഎംകെയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും സുരക്ഷിത മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ്. കരുണാനിധിയുടെ മരണശേഷം നടന്ന ആദ്യ തിരിഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ആരു ചെപ്പോക്കില്‍ മത്സരത്തിനിറങ്ങുമെന്നു നേതാക്കള്‍ക്കിടയില്‍ പോലും ആകാംക്ഷയുണ്ടായിരുന്ന സമയത്താണ് മുത്തച്ഛന്റെ പരമ്പര്യം കാക്കാന്‍ ഉദയനിധിയെ പാര്‍ട്ടി നിയോഗിക്കുന്നത്. റെക്കോര്‍ഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയാണ് ചെപ്പോക്കുകാര്‍ ഉദയനിധിയെ നിയമസഭയിലേക്കയച്ചത്. അപ്പോള്‍ മുതല്‍ ഉയര്‍ന്ന ചോദ്യമാണ് ഉദയനിധി എന്നു മന്ത്രിസഭയിലെത്തുമെന്നത്. അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് വരാന്‍ പോകുന്ന പ്രഖ്യാപനം. 2021 ഏപ്രില്‍ ആറിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നതു മുതല്‍ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സജീവ ചര്‍ച്ചയായ വിഷയമായിരുന്നു പാര്‍ട്ടിയിലെ രാജകുമാരന്റെ സ്ഥാനാരോഹണം.

ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനും എം.കെ.സ്റ്റാലിനും

∙ കായിക – യുവജനകാര്യമോ ക്ഷേമകാര്യവകുപ്പോ?

ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്‍ തമിഴ്നാട് മന്ത്രിസഭയിലേക്കെത്തുമെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ ഏതു വകുപ്പുകളായിരിക്കും ഉദയനിധിക്കു ലഭിക്കുകയെന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചര്‍ച്ച. പൊതുജന ക്ഷേമകാര്യ വകുപ്പോ, കായിക, യുവജനകാര്യ വകുപ്പോ ഉദയനിധിക്കു ലഭിക്കുമെന്നാണു പുറത്തുവരുന്ന വിവരം. സര്‍ക്കാരിന്റെ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടപ്പാക്കുന്ന വകുപ്പാണു പൊതുജന ക്ഷേമകാര്യ വകുപ്പ് (Implementation of Special Programmes Department).

നിലവില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിനാണ് ഈ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ് പദ്ധതികളെല്ലാം ഈ വകുപ്പിനു കീഴിലാണ്. ഈ വകുപ്പല്ലെങ്കില്‍ യുവജനകാര്യ, കായിക വകുപ്പോ ഉദയനിധിയെ കാത്തിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പാർട്ടിയുടെ അടുത്തവൃത്തങ്ങൾ നല്‍കുന്ന വിവരം. മന്ത്രി കെ.ആര്‍. പെരിയകറുപ്പന്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഗ്രാമീണ വികസനം ഒരുപക്ഷേ ചിന്നവരെ തേടിയെത്തിയേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കില്‍ മന്ത്രിസഭയില്‍ ചെറിയ അഴിച്ചുപണിയുണ്ടാകും. ചിലരുടെ വകുപ്പുകള്‍ മാറും. പക്ഷേ നിലവിലെ മന്ത്രിമാരില്‍ ആരെയും മാറ്റില്ലെന്നാണു സൂചന.

∙ സസ്പെന്‍സ് പൊട്ടിക്കാതെ പാര്‍ട്ടി

ചെന്നൈ നഗരത്തില്‍ മാന്‍ഡോസ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ദുരിതം വിതച്ച മേഖലയില്‍ ഞായറാഴ്ച ഉദയനിധി സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ മന്ത്രിസഭയിലേക്കെത്തുമോയെന്നു ചോദിച്ചപ്പോള്‍ ആരു പറഞ്ഞന്നായിരുന്നു ഉദയനിധിയുടെ മറുചോദ്യം. ആവര്‍ത്തിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോള്‍ എല്ലാകാര്യങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു. എം.കെ.സ്റ്റാലിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഡിഎംകെ സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരമേറ്റതു മുതല്‍ പാര്‍ട്ടിയിലെ ഒരുവിഭാഗം ഉദയനിധിയെ മന്ത്രിസഭയിലേക്കു കൊണ്ടുവരണമെന്നു പാര്‍ട്ടി വേദികളില്‍ ആവശ്യമുയര്‍ത്തിയിരുന്നു.

തുടക്കക്കാരന്‍ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍ വേണ്ടായെന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. ഒപ്പം കുടുംബാധിപത്യത്തിന്റെ തുടര്‍ച്ചയെന്ന ആക്ഷേപത്തിന് ഇതു ശക്തി പകരുമെന്നും പാര്‍ട്ടി ഭയന്നിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്ക് എംഎല്‍എ എന്ന നിലയില്‍ ഉദയനിധി പേരെടുത്തു. കോവിഡാനന്തര കാലത്തും പ്രളയ കാലത്തും മണ്ഡലത്തില്‍ ഉദയനിധി നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പരക്കെ കയ്യടി നേടിയിരുന്നു. ഇതിനിടയ്ക്കു പാര്‍ട്ടി യുവജനകാര്യ അധ്യക്ഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സിനിമാ മേഖലയിലെ തിരക്കു പറഞ്ഞ് ഉദയനിധി തന്നെ മന്ത്രിസഭയിലേക്കെത്തുന്നതു നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തോട് അടുപ്പമുള്ളവര്‍ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്.

English Summary: Udhayanidhi Stalin likely to be inducted into Tamil Nadu cabinet