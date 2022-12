വിമാന യാത്രക്കാരുടെ ലഗേജ് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ജീവനക്കാർ; പിരിച്ചുവിട്ടു – വൈറൽ വിഡിയോ

മെൽബൺ∙ വിമാനയാത്രക്കാരുടെ ലഗേജുകൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ ജീവനക്കാരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടു. മെൽബൺ വിമാനത്താവളത്തിൽനിന്നുള്ള വിഡിയോയാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചത്. ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ വിഡിയോയിൽ ജീവനക്കാർ ലഗേജുകൾ അലക്ഷ്യമായി വലിച്ചെറിയുകയും മറിച്ചിടുകയും ചെയ്യുന്നത് കാണാം.

കൺവേയർ ബെൽറ്റിലേക്ക് യാത്രക്കാരുടെ ലഗേജ് രണ്ടു ജീവനക്കാർ വലിച്ചെറിയുന്നതാണ് വിഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത്. ചില ബാഗുകൾ വലിച്ചെറിയുമ്പോൾ ബെൽറ്റിൽനിന്ന് താഴെപ്പോകുന്നതും കാണാം. അതിശക്തമായി ആണ് ഒരാൾ ബെൽറ്റിലേക്ക് ലഗേജ് എറിയുന്നത്. തലയ്ക്കൊപ്പം പെട്ടി ഉയർത്തി വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അപ്പോൾ മറ്റൊരാൾ ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

വിമാനത്താവളത്തിലെ ഗ്രൗണ്ട് ഹാൻഡ്‌ലിങ് സേവനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സബ് കോൺട്രാക്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന സ്വസ്പോർട്ടിന്റെ ജീവനക്കാരാണ് ഇവർ. വിഡിയോ വൈറൽ ആയതിനു പിന്നാലെ കരാർ എടുത്തവർ അന്വേഷണം നടത്തി ഇരുവരെയും പിരിച്ചുവിട്ടു. മറ്റു ജീവനക്കാർക്ക് ലഗേജുകൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് വീണ്ടും നിർദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും വിമാനത്താവള അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

