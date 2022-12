കിസാൻ സഭ ദേശീയ സമ്മേളനം: ഫ്രഞ്ച് പ്രതിനിധികളെ വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞു തിരിച്ചയച്ചു

തൃശൂർ∙ തൃശൂരിൽ നടക്കുന്ന ഓൾ ഇന്ത്യ കിസാൻ സഭ ദേശീയ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നു ദോഹ വഴി എത്തിയ 2 പ്രതിനിധികളെ കൊച്ചി നെടുമ്പാശേരി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ തടഞ്ഞു തിരിച്ചയച്ചു. ടൂറിസം വീസയിൽ വന്ന ഇവർ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാമെന്നു കാട്ടിയാണു തിരിച്ചയച്ചതെന്നാണു വിവരം.

ക്രിസ്ത്യൻ അലിയാമി, മരിയ ഡി. റോച്ച എന്നിവരെയാണു തിരിച്ചയച്ചത്. ഇളർ ഇന്റർനാഷനൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഫോർ ഫാർമേഴ്സ് (അഗ്രികൾചർ) സംഘടനാ പ്രതിനിധികളായാണു സമ്മേളനത്തിനെത്തിയത്. ഇന്നു പുലർച്ചെ 2.15ന് ദോഹയിൽ നിന്നെത്തിയ ക്യുആർ 516 എന്ന വിമാനത്തിൽ വന്നവരെയാണു തിരിച്ചയച്ചത്.

English Summary: All India Kisan Sabha delegates from France detained and sent back at Nedumbassery Airport